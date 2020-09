Grote bedrijven in actie tegen hyperspits in het vervoer

Beeld Marc Driessen

Onder de partijen zijn de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group. Ook de vervoerbedrijven in en om Amsterdam zijn bij de afspraken betrokken.

Meer thuiswerken blijft de norm, stellen de partijen. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Idee is dat vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: openbaar vervoer, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt volgens hen tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht.

‘Scheelt veel drukte’

Voorzitter van de Vervoersregio Sharon Dijksma is blij met de afspraken. “De spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren.” Tien tot vijftien procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de regio Amsterdam, zeggen de partijen.

“Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen,” zegt Dick Benschop, directeur van Royal Schiphol Group.

Eerder deze zomer maakten universiteiten, hbo’s en mbo’s al afspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen.