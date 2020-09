‘Groot belang’, kleine opkomst bij demonstratie Containment Nu! tegen ‘dom’ coronabeleid

De opkomst bij de demonstratie van Containment Nu! viel wat tegen. Beeld Raounak Khaddari

Een mondmaskersplicht op drukke plekken en niet thuisblijven als je besmet bent met Covid-19 zou strafbaar moeten worden. Het is zomaar een greep uit het wensenlijstje van Containment Nu!, een burgerorganisatie die in maart werd opgericht door Michael Blok en Jaap Stronks.

Zaterdag zouden ze voor de Stopera demonstreren. Blok meent dat de gehele coronastrategie op de schop moet en acht een demonstratie van groot belang, omdat burgers, inclusief hijzelf, ‘intellectueel beledigd’ worden door de overheid. Hij was er dan ook vroeg bij om demonstranten welkom te heten, naar verwachting een stuk of vijftig. De realiteit bleek anders: de aanwezigen waren op twee handen te tellen.

Waarom voelt u zich ‘intellectueel beledigd’?

Michael Blok: “Omdat er een dom beleid wordt gevoerd in Nederland. De WHO heeft in januari al gewaarschuwd voor het virus. We wisten toen al wat er gebeurde in China. En wat deed Jaap van Dissel van het RIVM? Hij deed het af als een griepje.”

Er zijn in maart serieuze maatregelen genomen. Scholen gingen dicht en thuiswerken is nog steeds de norm. Waarom is dat volgens u niet genoeg?

“Dat was nadat ze een gigantische fout hadden gemaakt en de ic’s overvol raakten. Ze moesten iets doen. Nu geldt er, behalve in het ov, nergens meer een mondkapjesplicht. Het kabinet en het RIVM willen het virus snel verspreiden, wij willen het virus weg. Daarvoor moet het kabinet betere maatregelen nemen. Maar zij hebben een andere agenda. Ze willen het virus niet weg, maar verspreiden onder de minst kwetsbaren.”

Willem Engel, van Viruswaarheid, zegt ook dat het RIVM er een geheime agenda op nahoudt. U doet hem af als een ‘rechtse wappie’. Waarin verschillen jullie van elkaar?

“Wij zijn antigeweld. Daarom hebben we de locatie van onze demonstratie ook pas zaterdag bekend gemaakt. We willen een virusverantwoorde demonstratie houden. Elke associatie met rechtse viruswappies willen we voorkomen. En Containment Nu! ontkent het virus juist niet. Leg mij anders even uit waarom een nerts wel besmettelijk is en wordt afgemaakt en een klein kind niet besmettelijk zou zijn. Als je logisch kan nadenken en eerlijk bent, dan klopt dat niet.”

U rekende op zeker veertig mensen. Op de grond zijn roze kruisjes gekrijt en er was een podium. Om 13:45 uur stonden er nog geen tien mensen, onder wie twee studenten die er waren voor een ontgroeningsopdracht. Dat is een geringe opkomst.



“Mensen uit de risicogroepen komen niet. En andere mensen komen en gaan, net als bij andere demonstraties. Misschien komen ze straks nog. Heel veel mensen zijn ook angstig voor Amsterdam. Omdat hier veel mensen besmet raken. Ik weet wel zeker dat dat te maken heeft met de opkomst.”

Waarom bent u dan niet gaan demonstreren buiten Amsterdam? Of in ieder geval buiten het centrum?

“Omdat hier de burgemeester van Amsterdam zit en we burgemeesters van grote steden willen oproepen in te grijpen.”

Recentelijk was er een experiment gaande in Amsterdam en Rotterdam. Uit onderzoek van het NSCR blijkt dat de mondkapjesplicht er niet toe heeft geleid dat mensen zich beter aan de afstandsregels houden én dat de maatregel niet tot een afname van het aantal bezoekers heeft geleid. Waarom pleiten jullie dan alsnog voor een mondkapjesplicht?

“Van dat onderzoek ben ik niet op de hoogte. Wij willen, behalve een mondkapjesplicht, ook dat er proactief wordt getest en dat de overheid zich inzet om het virus te laten verdwijnen.”

Er zijn ook mensen, ondernemers bijvoorbeeld, die juist tegen strengere maatregelen zijn, omdat die op economisch gebied grote impact hebben.



“Er zijn zeker beroepsgroepen zoals horeca die denken dat ze belang hebben bij losser beleid. Als we het virus nu goed aanpakken, kan de economie later weer op 100 procent draaien, dat is een duurzame oplossing.”

Niet iedereen houdt dat vol.

“We willen een lockdown juist voorkomen met deze maatregelen. Als er een lockdown komt, moet alles dicht.”

U zegt sinds maart fulltime bezig te zijn met deze organisatie. Waar leeft u eigenlijk van?

“Ik ben ondernemer in digitaal onderwijs. Daar kom ik nu minder aan toe, maar ik kan het financieel aan. We hebben ook al meer dan 10.000 euro opgehaald met crowdfunding. Daarmee kunnen we dit soort demonstraties organiseren.”