Groep Nederlanders vast in Vietnam om coronavirus: ‘Zelfs in het bed ligt muizenpoep’

Een groep van 25 Nederlanders op rondreis in Vietnam is dinsdag op last van de autoriteiten in quarantaine geplaatst in een hotel. Volgens de reizigers zijn de omstandigheden zeer slecht.

“Er is geen stromend water en er ligt overal muizenpoep, zelfs onder de lakens en bij de hoofdkussens in het bed,” zegt Naomi Theeuwes, die vastzit in het hotel nabij de stad Hoi An, per telefoon. Volgens de Amsterdamse was het hotel al jaren verlaten, maar is het nu snel ingericht als quarantainehotel. Het hotel wordt bewaakt door militairen en er mag niemand in of uit. Er is geen personeel; eten en drinken wordt vanuit een ander hotel gebracht.

Theeuwes is samen met haar moeder sinds 1 maart op een georganiseerde groepsreis van Kras door Vietnam. Naast de Nederlanders zijn er twee Belgen mee op de reis. De groep nam zondag een binnenlandse vlucht naar Hoi An. Op die vlucht zat een Britse passagier die het coronavirus blijkt te hebben.

Ruzie

Volgens Theeuwes worden alle passagiers van die vlucht nu gezocht door de autoriteiten en in quarantaine geplaatst. Zondag en maandag mochten ze in isolatie doorbrengen in de kamer van het hotel waar ze oorspronkelijk zouden verblijven, maar dinsdag werden ze door de Vietnamese autoriteiten verplaatst naar een ander hotel. Pas woensdag zijn tests afgenomen om te zien of er iemand besmet is met het coronavirus. Dat gebeurt volgens Theeuwes ook niet onder hygiënische omstandigheden. “De medische tests doen ze op de eettafels, zelfs terwijl wij aan het eten waren.”

De groep Nederlanders was de eerste die in het verlaten hotel werd geplaatst, maar ondertussen komen er meer mensen bij. “Het zijn allemaal Europeanen, nu zo’n vijftig mensen. Maar er worden steeds meer reizigers bijgeplaatst en er ontstaan ruzies onderling.” Voor zover bekend is er nu niemand besmet. Hoe lang ze daar moeten blijven, weten ze niet. “Er is geen informatie,” zegt Theeuwes.

Niet geschikt

Petra Kok, woordvoerder van Kras Reizen, bevestigt de slechte omstandigheden waarin de Nederlanders nu verkeren. “Zij zijn door de lokale autoriteiten in een hotel geplaatst dat wij niet geschikt vinden voor onze reizigers. We zijn, samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie nauwlettend aan het volgen en we willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor onze gasten.”

De uitslag van de tests wordt donderdag verwacht. Of de groep bij een negatief resultaat verder mag reizen, is niet duidelijk. Volgens de planning zou de groep maandag naar Nederland terugkeren.

Medische tests worden afgenomen aan de eettafels. Beeld Naomi Theeuwes