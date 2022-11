Griezmann speelde bij Frankrijk zijn beste wedstrijd in jaren

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Antoine Griezmann

Van Frankrijk heb ik genoten. Van de buitenaardse klasse van Kylian Mbappé, door Drogba bij de BBC vergeleken met Ronaldo, il fenomeno voegde hij eraan toe om verwarring met de huilende kleuter te voorkomen, tot het tactische en technische meesterschap van Griezmann die zijn beste wedstrijd in jaren speelde. ‘Ja maar, het was Australië,’ zeggen de mensen dan. Ook bij de BBC wees iemand er na Engeland-Iran op dat je het tegen een klein voetballand wel moet kunnen opbrengen om de druk erop te houden en de concentratie te bewaren. En dat deed Griezmann. Hij was voortdurend aanspeelbaar, wat werd uitgebuit door Mbappé en Rabiot. Spelend met zijn rug naar het doel, kaatste hij vrijwel elke bal goed terug, met onbehouwen Aussies in zijn rug. Frankrijk speelde 4-3-3 met de punt naar voren, met Griezmann als de nieuwe Litmanen uit de Bourgogne.