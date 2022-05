‘Gokkers slecht beschermd op Nederlandse goksites’

Beeld ANP

Het gaat om websites die bekend zijn van bijvoorbeeld Koning Toto, oud-voetballers (Betcity) of de confettiregens (Kansino). Consumenten mogen sinds 1 oktober 2021 legaal online gokken op dit soort websites. In ruil moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort.

Maar in de praktijk beschermen goksites de spelers onvoldoende. Pointer ontdekte dat een speler bij Betcity ruim 40.000 euro kon vergokken zonder dat de site ingrijpt. Ook staatsdeelneming Toto liet dezelfde gokker in korte tijd 15.000 euro vergokken, terwijl bekend was dat het om een probleemspeler ging. De gokker mocht doorspelen in de hoop er weer een normale speler van te maken, verklaart Niels Onkenhout, directeur Nederlandse Loterij (Toto).

Speellimieten

De branchevereniging online kansspelen VNLOK pleitte in maart dit jaar al voor speellimieten. Hoe lang jongvolwassenen bij een online casino kunnen doorgokken en hoeveel geld ze daarbij maximaal mogen inzetten, moet ingeperkt worden, stelde ze na vragen door het consumentenprogramma Kassa.

Kassa onderzocht welke speellimieten jongvolwassenen in de leeftijd 18-23 jaar kunnen instellen bij de legale online gokaanbieders. Het tv-programma kwam erachter dat dit nogal verschilt. Bij Toto kan iemand per maand maximaal 400 euro verliezen, maar bij andere aanbieders kan dit veel hoger oplopen. Zo kunnen jongvolwassenen bij Bingoal per week maximaal 100.000 euro storten om mee te gokken, aldus Kassa.

Ook de maximale goktijd verschilt. Bij Toto en Fairplay Casino kunnen jongvolwassenen maximaal 8 uur per dag gokken, bij Betcity 18 uur per dag. Bij alle andere kan het echter onbeperkt. Dit terwijl volgens Kassa deze leeftijdsgroep volgens de wet extra beschermd moet worden. De VNLOK vindt dat de speellimieten hetzelfde moeten zijn bij alle goksites.

De VNLOK zei in maart ‘intensief overleg met allerlei betrokkenen’ te voeren onder wie de minister van Rechtsbescherming’, Franc Weerwind.

‘Branchebrede afspraken’

Tegen de gevaren en risico’s van deelname aan online kansspelen moeten mensen beter worden beschermd, bepleit de Nederlandse Loterij in een reactie op de bevindingen van Pointer. Er zouden branchebrede afspraken moeten worden gemaakt over probleemspelers en uniforme speellimieten voor alle spelers.

De Nederlandse Loterij legt uit dat spelers nu zelf limieten kunnen instellen. ‘Het spelen met hoge bedragen zegt niet direct iets over risicovol spelen,’ aldus de verklaring. ‘Wij kunnen niet in de portemonnee van de speler kijken.’

Volgens de Nederlandse Loterij wordt bij signalen van ‘controleverlies’ telefonisch contact opgenomen met als doel de speler en het speelgedrag te veranderen. ‘We sluiten niet direct een account, maar willen de speler in beeld houden om juist iets te kunnen doen aan speelgedrag. Het direct sluiten van accounts leidt dergelijke spelers naar andere aanbieders, waardoor risico’s alleen maar groter worden,’ aldus de organisatie.