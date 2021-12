Glittertrui aan en zelftest mee: zo vieren Amsterdammers hun tweede coronakerst

Lockdown, maar de oliebollenkraam op het Leidseplein is nog open. Beeld ANP / Sabine Joosten

De omikronvariant dringt zich alsmaar heviger op als de ongewenste gast op het feestje. Voor het kabinet dus reden om de kerstdagen, net als vorig jaar, aan banden te leggen. De maatregelen zijn duidelijk, maar de dilemma’s soms best ingewikkeld. Want hoe strikt houd je het maximale bezoekersaantal aan? En wat doen we – geboosterd of niet – met opa en oma?

“Je bent niet welkom zonder zelftest,” zegt de 25-jarige Marloes van Meeteren. “Normaal vieren we kerst met mijn dispuut, zo'n veertig à vijftig mensen, in een restaurant. Dat kan nu natuurlijk niet, dus hebben we in groepen van tien mensen afgesproken bij mensen thuis.” Anders dan vorig jaar neemt de groep de maximale groepsgrootte niet zo nauw. De bereidheid om alle richtlijnen op te volgen is nu eenmaal veel lager dan toen.

De kerstplannen stonden ook al vóór de afkondiging van de strenge maatregelen. “Na de laatste persconferentie hebben we even gepolst in de groep, maar toen vond iedereen dit nog steeds prima. Ook omdat we zelftesten. Maar ik vraag me wel af of we onszelf daarmee niet voor de gek houden.”

Lekker overzichtelijk

Zo'n grote groep líjkt misschien gezellig, maar met een compacte kerst is ook niks mis, merken geboren Amsterdammers Fred (76) en Yvon (74) Sibbelee vrolijk op. Normaal staan ze met de feestdagen op de latten, maar daarvoor was het nu, ondanks booster, toch te onvoorspelbaar. Bang voor corona zijn ze niet, maar het is stiekem een mooie reden om thuis te blijven, in Landsmeer. “Met zijn tweeën is het menu ook lekker overzichtelijk. We waren er zo uit.”

Op de Javastraat halen Ester (61) en Jan (66) wat laatste feestinkopen. Hun logistieke kerstpuzzel was eigenlijk best makkelijk gelegd, zeggen ze. Gewoon zij, de kinderen en hun partners. “Gelukkig is er nog maar één kleinkind, van twee jaar, dus dat telt nog niet mee.” Om de horeca te ondersteunen hebben ze kerstmenu’s besteld bij restaurant De Kop van Oost: zij vlees, hun kinderen vega. “We kregen het verzoek of we qua cadeautjes wilden consuminderen. Ik denk dat je door corona bewuster gaat nadenken wat je op tafel zet of onder de boom legt.” En een zelftest? “Goed dat je het zegt, dat vroegen ze ook. Die moeten we nog even kopen.”

Eenpersoonskaasfondue

In bange afwachting van hun PCR-test waren Ilse (49) en zoon Menno (23) deze week alvast voorbereidingen gaan treffen voor een digitaal diner. Maar ondanks een negatieve uitslag zijn ze toch nog niet gerust op een etentje met de hele familie. “Wat als opa en oma op de valreep van corona toch nog ziek worden? Dat is het niet waard.” Ze beslissen op het laatste moment. “We kunnen altijd nog opsplitsen en facetimen. Dan hoef je ook niet naar huis te rijden.”

Voor Marijn Kallenberg (24) is het in elk geval duidelijk: zij zit deze kerst in isolatie. Dinsdag werd ze positief getest. Twee van haar drie huisgenoten zijn gevlucht naar hun familie, eentje is er nog. Lachend: “Eerlijk, het zou wel gezellig zijn als zij ook positief test, dan kunnen we toch samen kerst vieren. Maar hoe dan ook: onze kamers grenzen aan hetzelfde balkon. Dus we kunnen daar ook nog iets drinken, op afstand.”

Haar ouders hebben al beloofd een kerstmenuutje op de stoep te komen zetten, vertelt ze. “Ik was toevallig ook net aan het kijken of je ergens eenpersoonskaasfondue kunt bestellen, best triest.” Tijdens een van de familiekerstdiners belt ze wel even in via Zoom. In standaard coronakloffie? “Nou, dan trek ik wel even een glittertrui aan.”