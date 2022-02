Update

Glennis Grace en haar zoon aangehouden na vechtpartij in supermarkt: ‘Ze waren uit op wraak’

Getuigen verklaren dat Glennis Grace (43) en haar 15-jarige zoon zaterdagavond betrokken waren bij een vechtpartij in een Jumbo-supermarkt in de Westerstraat. De advocaat van de zangeres bevestigt dat ze is aangehouden, maar zegt ook dat Grace zich niet in alle beschuldigingen herkent.