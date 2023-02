Nieuws

Giro555-benefietconcert met Di-rect, Goldband, Frenna en meer in de Gashouder

In samenwerking met Cultuurdorp Westergas organiseert stichting True Art Of Giving woensdagavond een benefietconcert met onder andere Goldband, Di-rect, Kris Kross Amsterdam en Frenna in de Gashouder. De artiesten komen in actie voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië.