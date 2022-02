Generaal Eichelsheim: ‘Navo zal binnen nu en enkele dagen beroep doen op Nederlandse eenheden’

Generaal Onno Eichelsheim, commandant der strijdkrachten (CDS). Beeld ANP/Bart Maat

“Als ik het niet zou verwachten, zou ik de eenheden niet gereed stellen,” zei de generaal op een persbriefing. Dat betekent dat verloven worden ingetrokken, munitie wordt verplaatst en dat er militairen moeten worden toegevoegd aan eenheden die conform Navo-afspraken paraat moeten staan. Daarvoor geldt nu een reactietijd van ‘enkele dagen’ en dat gaat naar beneden naar ‘uren of dagen’. De exacte termijnen zijn geheim.

“De Navo zal nu geen militairen naar Oekraïne sturen,” stelde Eichelsheim. Dat betekent dat er ook geen Nederlandse soldaten naar het land gaan. “Oekraïne is geen lid van de Navo, maar wel een partner.” Het land heeft de Navo ook om hulp gevraagd. Daarom wil het bondgenootschap aan de grenzen van Oekraïne voor ‘afschrikking’ zorgen. Daar zijn troepen voor nodig, die worden geleverd door de krijgsmachten van de Navo-landen. In het geval van Nederland gaat het onder andere om een amfibisch transportschip, een fregat, een duikteam en 1500 militairen.

Gaten vullen

Niet alle Nederlandse eenheden zijn nu al helemaal klaar voor een missie. “Ik moet gaten vullen met militairen van andere eenheden,” aldus Eichelsheim. “De eenheden die we aan de Navo aanbieden zijn op tijd klaar voor inzet. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat dit niet voor alle eenheden geldt. Ik moet keuzes maken voor eenheden die ik snel naar een hogere gereedheid kan brengen.” Vandaag vertrokken er al Nederlandse F-35-vliegtuigen om boven Polen te patrouilleren.

Premier Mark Rutte zei vanochtend al dat Nederland meer militairen in het straatbeeld zal zien vanwege het beroep dat de Navo op de lidstaten doet. Dat heeft volgens Eichelsheim te maken met ‘meerdere oefeningen’, ook in het buitenland, en met het verplaatsen van materieel en munitie. Ook kunnen Navo-landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk Nederland gebruiken als ‘doorvoerland’ van het westen naar het oosten.

Neutraliseren

De hoogste militair zei dat Rusland de Oekraïense strijdkrachten zo snel mogelijk wil neutraliseren om daarna een groot deel van het land, inclusief hoofdstad Kiev in te nemen. “Mijn hart gaat echt uit naar deze mensen die tegen een tegenstander moeten vechten die moeilijk te bestrijden is.” Volgens Eichelsheim zal de oorlog ‘niet in een paar dagen gesetteld’ zijn. “Dit zal een langere periode duren, de Navo moet ook goed nadenken over welke eenheden nodig zijn.”

De Nederlandse wapens die het kabinet aan Oekraïne heeft toegezegd, zouden vrijdag op transport gaan naar het land. Eichelsheim zei nu ‘te kijken’ op welke wijze dat nu kan. Maar het is volgens hem ondanks de Russische inval nog ‘zeker’ mogelijk om de militaire steun naar Oekraïne te brengen.