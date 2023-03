Gemiddelde inkomsten zijn gestegen, waarom zijn Uberchauffeurs toch niet tevreden?

Taxichauffeurs demonstreren tegen slechte arbeidsomstandigheden voor Uberchauffeurs op het NDSM-plein begin februari 2023. Beeld Mariet Dingemans

Voor corona, in 2019, waren de verdiensten van chauffeurs per uur gemiddeld 22,85 euro, na aftrek van Uber’s servicekosten en btw. In 2022 zijn de gemiddelde verdiensten 32,32 euro na dezelfde aftrek, een stijging van 41 procent. Dat blijkt uit onderzoek door Maastricht University, op basis van op basis van door Uber aangeleverde data.

Volgens directeur Maurits Schönfeld van Uber worden de hogere verdiensten veroorzaakt doordat de tarieven de laatste jaren met bijna een kwart zijn gestegen. “Ook speelt mee dat er minder chauffeurs zijn terwijl de vraag naar ritten nog heel groot is. Hierdoor worden ze regelmatiger ingezet en hebben ze dus meer ritten.”

Bijna 4000 chauffeurs

Het aantal chauffeurs dat gebruik maakt van de Uber-app is tussen februari 2016 en december 2019 toegenomen van 1382 naar 5217. Na de corona-epidemie steeg het aantal Uberrijders weer tot een kleine 4000 in augustus afgelopen jaar. Gemiddeld zijn de chauffeurs 25 uur per week online, maar die tijd verschilt sterk: 15 procent is meer dan 38 uur online, ruim een kwart is twaalf uur of minder online.

Vorig jaar nog bleek uit ander onderzoek dat de Uberchauffeurs niet werden beloond voor hun ondernemersrisico. Uit dat onderzoek in opdracht van de gemeente bleek dat zowel de klanten als Uber hebben geprofiteerd van de komst van het taxiplatform. Alleen de chauffeurs schoten niets op met de zzp-constructie waarin zij werken. Uit de nieuwste cijfers blijkt nu dat de verdiensten zijn toegenomen.

Veel onvrede

Er is de afgelopen jaren door chauffeurs zeer regelmatig geprotesteerd, onder meer bij het hoofdkantoor van Uber. Ook na het publiek worden van het Maastrichtse onderzoek, was er donderdag nog veel onvrede onder chauffeurs. Op Telegramkanalen noemen zij het onderzoek ‘bedrog’ en ‘doorgestoken kaart’.

Directeur Schönfeld is bekend met de kritische geluiden. “Het gaat om gemiddelden, niet iedereen komt tot hetzelfde loon. Mensen die veel rijden, komen gemiddeld aan hogere verdiensten. Er zijn ook chauffeurs die de app aanzetten, maar vervolgens geen ritten accepteren.”

Vertekenende cijfers

Volgens Amrit Sewgobind vertekent de gemiddelde verdienste de cijfers enorm. “Doordat alles draait om de gemiddelde omzet per uur, van alle chauffeurs bij elkaar, maskeert Uber dat er taxichauffeurs zijn die weinig Uber rijden, maar wel voor beter betaalde diensten zoals Black en Van. Of dat er chauffeurs zijn die alleen rijden op tijden dat er ineens heel veel schaarste is en de tarieven dus veel hoger zijn. Zo kan je het totale gemiddelde behoorlijk omhoog trekken, zonder dat zichtbaar wordt, dat de meerderheid van de chauffeurs vaak ver onder het gestelde uurgemiddelde zit.”