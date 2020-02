Gemeenteraad zeer kritisch commercialisering Het Twiske

Het Twiske is onder andere de thuisbasis van Welcome to the future festival. Beeld Amaury Miller

Dat werd woensdagmiddag duidelijk tijdens de behandeling van de toekomstplannen van Het Twiske in de commissie ruimtelijke ordening. Op tafel lag de zienswijze die het college heeft geschreven voor het bestuur van het recreatieschap.

De plannen krijgen veel kritiek in Amsterdam en omgeving, omdat ze veel nadruk leggen op de recreatieve mogelijkheden en te weinig op het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Het Twiske is onderdeel van een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden.

Verschillende fracties vinden dat Amsterdam het voortouw moet nemen bij de bescherming van de natuur. Daartoe wil men bij het recreatieschap juist aandringen op een verbod op grootschalige evenementen en ook geen overnachtingen in het gebied toe te staan.

In Het Twiske worden nu elk jaar twee festivals gehouden, die samen 50.000 bezoekers trekken. Met de inkomsten daarvan kan het recreatieschap onderhoud plegen aan het gebied. Dat scheelt de omliggende gemeenten en de provincie weer in hun bijdragen aan de begroting.

Commercialisering

In de zienswijze schrijft het college dat grootschalige evenementen de minst gewenste optie zijn om geld te verdienen. Onder meer de SP vindt dat niet ver genoeg gaan. Tiers Bakker: “Het is een politieke keuze. Wij zijn tegen de commercialisering van de openbare ruimte.”

De andere coalitiepartijen schaarden zich met meer of minder enthousiasme achter wethouder Marieke van Doorninck, die zulke maatregelen in goed overleg met de andere partners in het schap wil bespreken. “We spelen een grote rol, maar we zijn niet bepalend.”

De wethouder wees erop dat de raad het schap eerder opdracht had gegeven op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. “Dit is een wezenlijk ander geluid. Dat is prima, maar u kunt het recreatieschap niet verwijten dat men gehoor heeft gegeven aan uw verzoek.”

Amsterdam heeft het recreatieschap gevraagd om transparantie over de inkomsten uit festivals en andere activiteiten. “Als we die cijfers kennen, weten we precies waar we het over hebben. En ook wat de gevolgen voor alle partners zijn, als wij geen festivals willen.”

De commissie sprak ook over de toekomstvisie voor het recreatiegebied Spaarnwoude. Ook daarbij wordt kritisch gekeken naar de plannen voor het verhogen van de inkomsten door meer commerciële activiteiten toe te staan. Amsterdam laat weten daar geen voorstander van te zijn, en het gebied zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk voor alle gebruikers te laten zijn.