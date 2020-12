Gemeente was onvoldoende voorbereid op tweede golf door zomerse drukte

Hekken om bezoekersaantallen te reguleren bij park Somerlust aan de Amstel. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het snel oplopende aantal besmettingen in de zomer had beter opgepakt moeten worden door de veiligheidsregio, waarbij snellere maatregelen passend waren geweest, meent het instituut.

Deze zomer was het vaak erg druk in de stad. Zo waren mensenmassa’s op de been in de Kalverstraat en op de Wallen. Passanten konden door deze drukte geen anderhalve meter afstand houden tot elkaar. De genomen maatregelen zoals het plaatsen van matrixborden en het invoeren van eenrichtingsverkeer droeg onvoldoende bij aan een rustiger zomer.

Het beteugelen van deze drukte gebeurde op regionaal niveau, zo staat in de evaluatie beschreven. Landelijk waren de coronaregels afgeschaald waardoor regie vanuit de regering ontbrak om strengere maatregelen te nemen.

Meer risico

Betrokkenen bij de aanpak van de coronacrisis in de regio Amsterdam, verklaarden tegenover het COT daarbij te weinig risico’s werden genomen. Zowel regionaal als landelijk hadden er sneller en ingrijpender maatregelen genomen moeten worden.

Dat gebeurde echter niet omdat het gevoel van urgentie ontbrak. Mede doordat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames laag bleef zou er te weinig maatschappelijke draagvlak zijn geweest om nieuwe maatregelen te nemen.

De veiligheidsregio schrijft dat het rapport heeft geleid tot het verbeteren van de organisatiestructuur rondom een crisissituatie. Ook is de werkwijze van de veiligheidsregio aangepast in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, waaronder ook de mondkapjesplicht is ingevoerd.