Gemeente krijgt geen voorrang bij koop Slotervaartziekenhuis

De Amsterdamse rechtbank is het met de curatoren eens dat zij nu voorrang mogen geven aan een mogelijk aantrekkelijke deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff. Daardoor zouden alle schuldeisers voor 100 procent kunnen worden voldaan. Ook stelt de rechtbank dat het na een faillissement gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek, waarbij de rol van de oud-ziekenhuiseigenaren wordt bekeken, hier achterwege kan blijven. De rechtbank vindt evenmin dat de curatoren met de gemeente hoeven te onderhandelen over verkoop van het vastgoed aan Amsterdam.

De uitspraak van woensdag is onderdeel van een conflict dat draait om het ziekenhuisgebouw aan de Louwesweg in Nieuw-West. Gezien de locatie en grootte van het pand geldt het als het ‘kroonjuweel’ van de failliete boedel, ondanks het enorme achterstallige onderhoud.

Een rechtmatigheidsonderzoek is nu volgens der rechtbank ongewenst. De kosten voor beheer van het gebouw – rond de drie ton per maand - lopen ondertussen namelijk door, en dat gaat ten koste van de inboedel. Bovendien hebben de voormalige ziekenhuiseigenaren, onder wie zorgondernemers Loek winter en Willem de Boer, medewerking aan een onderzoek naar hun rol toegezegd. Daar komt bij dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn van onrechtmatigheden rond het faillissement, aldus de rechtbank.

De gemeente verweet de curatoren op een zitting twee weken geleden een ‘tunnelvisie’, waarin alleen een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff tot een gunstige afwikkeling van het faillissement kan leiden. De curatoren betichtten op hun beurt het stadsbestuur van een ‘eendimensionale blik’, waarbij alles op alles wordt gezet om het vastgoed van MC Slotervaart in handen te krijgen.

“De gemeente wil het pand koste wat het kost voor zichzelf,” betoogde advocaat Gertjan Boekraad namens de curatoren. “Of eigenlijk niet: koste wat kost, maar juist voor een zo laag mogelijke prijs.”

Hij opperde dat de gemeente van plan is, na verwerving van het pand, de bestemming te veranderen om er woningen neer te zetten, waarmee de locatie veel meer waard wordt.

De gemeente verwierp beschuldigingen dat het stadsbestuur een doorstart van het ziekenhuis heeft gedwarsboomd.

De zaak draaide om de vraag of de curatoren gemaand moesten worden verder te onderhandelen met de gemeente over verkoop van het vastgoed en of zij verplicht zijn tot het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Vorige maand beantwoordde de rechter-commissaris die vragen al ontkennend, waarop de gemeente in beroep ging. De rechter-commissaris gaf prioriteit aan een mogelijke deal tussen de curatoren en Zadelhoff, dat 45 miljoen euro op tafel wil leggen voor het ziekenhuis. Dat is genoeg om alle schuldeisers van het ziekenhuis te voldoen. De rechtbank heeft die stellingname van de rechter-commissaris nu overgenomen.

De deal kan alleen doorgang vinden met het fiat van de gemeente. Het college wil het liefst het vastgoed zelf verwerven, maar de curatoren wezen vorige maand een gemeentelijk bod af, omdat het 10 miljoen euro minder zou opleveren voor de schuldeisers dan in het voorstel van Zadelhoff.

De curatoren beschuldigden in de rechtszaal de gemeente ervan steeds met nieuwe voorwaarden voor Zadelhoff op de proppen te komen.