Gemeente komt bijna half miljard tekort voor aanpak bruggen en kades

Bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal stortte vorig jaar een kademuur in. Beeld ANP

De situatie is zorgelijk, zegt verkeerswethouder Egbert de Vries, in de bespreking van de voortgang van het programma dat is opgetuigd om de onbetrouwbare bruggen en kades te vernieuwen. Volgens De Vries ontbreekt het zicht op structurele financiering van de aanpak. ‘De ingewikkelde financiële positie waar Amsterdam zich in bevindt, onder andere als gevolg van de coronacrisis, maakt dit geen vanzelfsprekendheid.’

Dat de staat van de bruggen en kades in Amsterdam zeer slecht is, is inmiddels bekend, maar iedere keer weer blijken de problemen groter te zijn dan was verondersteld. Om die reden werden tot half juni bij 47 kades en 22 bruggen een lastbeperking ingevoerd, en bij 37 kades en 11 bruggen een veiligheidsconstructie geplaatst.

‘Imagoschade’

Volgens De Vries kan zonder structurele middelen het programma niet in stand worden gehouden en moet de organisatie worden afgeschaald. ‘Dat leidt tot desinvesteringen en blijvende imagoschade, doordat het noodzakelijk is om de afgesloten contracten met de markt af te kopen.’

Wanneer er niet voldoende geld bij komt, zullen er met name bij kademuren en bruggen op houten palen ook de komende jaren nog langdurige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Het gevaar bestaat onder meer dat de stad onaantrekkelijker wordt, en dat de bereikbaarheid en leefbaarheid verslechteren. ‘Dat heeft niet alleen consequenties voor dagelijks gebruik voor bewoners, zoals een levering aan huis of het voorrijden van een taxi, maar ook de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten en bouwlogistiek komen onder druk te staan,’ aldus De Vries.

Een oplossing is, door de financiële onzekerheid maar ook vanwege de enorme hoeveelheid werk, nog niet voorhanden. Onder meer om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen, wordt toegewerkt naar een vernieuwingsritme van ten minste twee kilometer kademuur en acht bruggen per jaar. Dat niveau wordt echter pas gehaald vanaf 2025, waarbij de ontstane achterstalligheid nog niet wordt ingelopen.

Tien miljoen per brug

In totaal gaat het in Amsterdam om ongeveer 830 verkeersbruggen en ruim 200 kilometer kademuur, met een gemiddelde levensduur van 100 jaar. Een brug opknappen kost gemiddeld 10 miljoen euro. Hierin zit grote spreiding, wat onder andere wordt beïnvloed door het type en de omvang van het bouwwerk.

Het vernieuwen van een meter kade in Amsterdam kost, met dezelfde onzekerheden als bij bruggen, op dit moment gemiddeld 35.000 euro. Uitgaande van acht bruggen en twee kilometer kademuur, betekent dit dat minimaal 150 miljoen euro aan investeringen per jaar nodig is.

Los daarvan is de aanpak van het achterstallig onderhoud een zaak van een lange adem. De voorbereiding van de vernieuwing van een kademuur duurt ongeveer twee jaar en van een brug gemiddeld vier. Het is wel de bedoeling dat het werk uiteindelijk wat sneller gaat: er wordt gewerkt aan een efficiëntere aanpak en er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen, die bij succes gaandeweg kunnen worden ingepast.