Gemakzuchtige en liefdeloze zendervulling in De invasie van België

De invasie van België.

Een beetje armoedig is het wel: tien min of meer bekende Nederlanders als duo’s de grens naar België over sturen om hen aldaar, opgejaagd door achtervolgers, allerlei oerflauwe opdrachten te laten uitvoeren. Want dit is toch gewoon Hunted, maar dan met BN’ers en belegen Belgenmoppen, dacht Lips toen hij zag dat POW sinds vorige week was begonnen met De invasie van België.

Voor zover Lips het begreep is het idee dat de vijf duo’s in opdracht van iemand die ‘De Kolonel’ wordt genoemd na een bepaald aantal dagen de Nederlandse vlag hijsen en het land daarmee claimen. Een groep bekende Belgen is daar niet blij mee en probeert dit te voorkomen door alle Vlamingen te mobiliseren en zo de Nederlanders op te pakken.

Lips snapt ook wel dat goed gestolen beter is dan slecht gemaakt, maar De invasie is slecht gestolen én slecht gemaakt. Het programma lijkt een slap aftreksel van Hunted dus en kan zelfs niet in de schaduw staan van de knullige YouTubefilmpjes waarbij zogenaamd voortvluchtigen opdrachtjes moeten uitvoeren.

In deze tweede aflevering werden vooral televisiepresentatoren Simon Zijlemans en Tess Milne gevolgd. Zij kregen de opdracht om op een Belgische radiozender te verkondigen dat Nederlanders België waren binnengevallen. Het doet er allemaal niet toe, maar Lips hecht eraan hier toch te melden dat die opdracht mislukte. Wat volgde was een onnavolgbare achtervolging waarbij zij uiteindelijk wisten te ontkomen aan twee Vlaamse jagers.

Er zit geen idee achter het programma anders dan: we laten een stelletje BN’ers wat opdrachten uitvoeren. De invasie is op geen enkele manier meeslepend, het interesseerde Lips in ieder geval geen biet of Zijlemans en Milne aan hun achtervolgers zouden weten te ontkomen. Het is gemakzuchtig en liefdeloze zendervulling.

