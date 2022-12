Gelukkig had Sigrid Kaag het prijsplafond al uitgelegd in Knoop in je zakdoektaal

Minister Sigrid Kaag bij Knoop & de Leeuw. Beeld NTR

Het syndroom van Down is op tv bijna een genre op zich geworden. Paul de Leeuw neemt deze week het stokje over door op een ereplaatsje op NPO1 een DWDD-achtige talkshow te maken, compleet met ‘verstandelijk gehandicapte’ huisband en politiek duiders.

In de sfeer van feelgoodklassieker Knoop in je zakdoek wordt teruggeblikt op 2022 in een talkshow voor én door mensen met een beperking, want ook voor de redacteuren, de opnameleider, de visagist en de publieksopwarmer geldt dat.

Het levert vrolijke gesprekken op die het afgelopen jaar ook nog eens inzichtelijk maken voor de doelgroep. De directeur van het Mauritshuis legde de confrontaties met klimaatactivisten helder uit en minister van Financiën Sigrid Kaag verklaarde in eenvoudige bewoordingen de inflatie. Die blijft nog wel even, legde ze uit. Vandaar het prijsplafond. “Maar we proberen tegen iedereen te zeggen: is het wel nodig om de kachel zo hoog te zetten?”

Dat raakte de kern wel. En dat terwijl Nieuwsuur laat op de avond zijn uiterste best deed op een reconstructie van het prijsplafond dat last-minute is bedisseld en ons misschien wel miljarden euro’s gaat kosten. Zou kunnen, goed uitgezocht, maar niemand die kort voor bedtijd minutenlang naar Arjan Noorlander wil luisteren.

Weten ze bij Nieuwsuur ook wel en daarom hadden ze er een toneelstukje van gemaakt met als decor nóg een reconstructie: van premier Ruttes bureau in het Torentje. We zagen een portret van Thorbecke, Ruttes eeuwige appeltje en het boek over MH17 dat ook al pontificaal opgesteld stond bij zijn televisietoespraak in coronatijd. Kunstgrepen die niet konden voorkomen dat het de kijker al snel begon te duizelen.

Gelukkig had Sigrid Kaag het prijsplafond toen al In Jip en Janneketaal uitgelegd bij Paul de Leeuw. Of moeten we zeggen: Knoop in je zakdoektaal?

