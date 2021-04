Geluid van een maanmissie op de NDSM om straks overlast te voorkomen

Op het NDSM-terrein wordt getest met geluid. Het is een bak herrie, maar dan heb je straks ook wat: meer inzicht in hoe overlast te voorkomen.

Voorbijgangers op het NDSM-terrein worden bijna weggeblazen door het geluid dat op hen afkomt. Acht manshoge boxen, waarvan er twee op een shovel staan om ze nóg een beetje meer hoogte te geven. En een stukje verderop nóg zo’n opstelling. Op een rijtje op zomaar een winderige woensdagochtend in de lockdown.

Er komt geen muziek uit, beats blijven achterwege. Tenminste, het grootste gedeelte van de tijd. Op gezette tijden begint de batterij speakers een geluid te produceren alsof er een maanmissie van start gaat. Een muur van lawaai. Met op de achtergrond pulserende klanken. Een beetje alsof je luistert naar de hartslag van een walvis diep onder het poolijs.

Tussendoor, als het vervreemdende geluid even wegvalt, draait een van de technici onderaan de Y-helling, waar ooit schepen te water werden gelaten, de muziek erop. Voorbijgangers die even staan te kijken, beginnen onmiddellijk te dansen: de nood is hoog, zoveel is duidelijk.

Nabootsen podiumgeluid

Maar om muziek draait het dus niet woensdag. Niet direct in ieder geval. Op het terrein onderzoekt de gemeente samen met Stichting NDSM en festivalorganisatoren hoe omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren tijdens festivals en andere evenementen. Tijdens de tests worden verschillende podia nagebootst.

Geen muziek dus, maar zogeheten white noise. Door een woordvoerder van het NDSM-terrein inderdaad omschreven als ‘het geluid van een walvis onder water’. “We testen hiermee de opstelling van de boxen. Welk effect hebben welke instellingen, hoe kan je het geluid zo goed mogelijk richten? Hoe zit het met bepaalde tonen? Daarmee willen we inzicht krijgen in het geluid dat we maken, want de woningen wordt steeds dichter bij ons gebouwd.”

Op veel plekken rond het NDSM-terrein wordt het geluid op de gevel gemeten. Dat geldt voor de huizenblokken en de woonboten pal naast het terrein, maar ook aan de andere kant van het IJ, waar het geluid gemeten wordt op de Silodam en op het Pontsteigergebouw.

‘Ramen moesten dicht’

Omwonenden zijn de geluidstests niet ontgaan. Sebastiaan Janssen, die in de NDSM-straat woont, moest woensdagmorgen zijn ramen sluiten toen om negen uur ’s de ‘bak herrie’ begon. “Ik zat net in een bespreking met klanten, ze vroegen zich af of er een storing was. Maar ik vind het prima hoor, laat ze maar uitproberen hoe ze de hinder voor omwonenden zo klein mogelijk kunnen maken.”

Twee zestigers die niet met hun naam in de krant willen, denken er net zo over. “Wij wonen hier ruim een jaar Het NDSM-terrein zit hier al langer; we wisten dat het hier soms druk en lawaaiig kan zijn. Hoewel we tot nu toe gespaard zijn omdat wegens corona alles wel heel erg stillag. We wisten waar we voor tekenden. Maar als ze iets kunnen doen om het geluid beter te richten, is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

De huidige onderzoeken hebben niets te maken met de klachtenregen in het paasweekend van 2019, zegt een woordvoerder van het NDSM-terrein. “Dat waren zulke bijzondere omstandigheden, onder meer door de wind. Zoiets gebeurt eens in de tien jaar. Deze tests zijn bedoeld om te zien hoe we als terrein kunnen omgaan met de oprukkende woningbouw.”