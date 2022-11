Geliefde pakketbezorger Amstelkwartier stopt toch: ‘Helaas niet meer haalbaar’

Twee jaar geleden zetten buurtbewoners van Amstelkwartier ook al een actie op voor pakketbezorger Nurullah Pamuk. Beeld Ellen van Veen

Jarenlang inmiddels, dag in dag uit, is hij in de buurt, met een bus vol pakketten. Nurullah Pamuk heeft altijd haast, maar toch kent hij iedereen in Amstelkwartier en Amsteldorp, en iedereen kent hem. Buurtbewoner Sion Guetta noemt de pakketbezorger van PostNL een uithangbord voor het postbedrijf. “Altijd aardig, altijd vrolijk. En nu willen ze hem verplaatsen naar een andere buurt.”

‘Pamuk moet blijven’ heette de actie die de buurtbewoners zijn gestart om te voorkomen dat ‘hun’ pakketbezorger naar elders moet om zijn rondjes te rijden. Zo’n vijftienhonderd handtekeningen werden gezet en in Amstelkwartier verscheen een spandoek met de tekst ‘Pamuk moet blijven’. Flyers waren in voorbereiding.

De liefste pakketbezorger

De tekst op petities24.nl is duidelijk: ‘Onze pakketbezorger Pamuk wordt overgeplaatst naar een andere wijk. PostNL geeft hem geen keus, Pamuk moet er niet aan denken om in een andere wijk te bezorgen. Wil je ook dat de liefste pakketbezorger van Amsterdam in Amstelkwartier blijft? Teken dan nu de petitie.’

Tevergeefs, liet Pamuk de Amstelkwartierders weten: zijn route wordt per 1 januari opgeheven. De zzp’er kreeg weliswaar een vast contract aangeboden, voor nieuwe route hartje binnenstad. Maar: ‘Tegen een minimuminkomen. Dat is voor mij helaas niet haalbaar.’

Na vele jaren met plezier te hebben gewerkt in Amstelkwartier is hij de wijk gaan zien als familie, schrijft hij per mail aan de bewoners. ‘Daarom is het voor mij heel moeilijk deze stap te zetten. Maar er is spijtig genoeg geen andere optie dan te stoppen met mijn werkzaamheden. Ik heb de strijd niet kunnen winnen.’

Pamuk werkt inmiddels al bijna zeven jaar in de wijk. “Tijdens corona was Pamuk degene die de stemming erin hield hier,” zegt Guetta, die de actie enkele weken geleden begon. “Hij was toen echt het lichtpuntje in een rare tijd. Ik hoorde van hem dat hij naar het centrum moest en dat hij dat zo jammer vond. Ik dacht: we moeten actie voeren om hem hier te houden.”

Routes optimaliseren

Bijna twee jaar geleden kwam de buurt ook al in actie voor de bezorger: voor kerst werd een bedrag van meer dan vierduizend euro voor hem ingezameld. De postbezorger zei toen warme gevoelens te koesteren voor de buurt: toen hij een keer zijn steekkarren was verloren, heeft de buurt geld opgehaald waarmee hij nieuwe kon kopen.

Volgens PostNL hoeft de bezorger zeker niet weg. Een woordvoerder van het bedrijf zegt ‘supertevreden’ te zijn met hem. “Maar we zijn de routes aan het optimaliseren, we moeten het zo rendabel mogelijk maken voor de ondernemers die die buurt namens ons bestrijken. Daarom zijn we aan het schuiven met routes en in overleg gegaan met de ondernemer die Pamuk heeft ingehuurd.”

Nurullah Pamuk zelf zit met de kwestie in zijn maag, maar wil liever niet in detail treden over wat er precies is gebeurd. “Ik ben wel heel blij dat de buurt mij graag wil behouden als hun bezorger.”