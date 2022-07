Geen WK-medaille voor Hassan op de 5000 meter, teleurstelling bij estafetteploegen

Sifan Hassan in de slotfase van de 5000 meter op de WK atletiek. Rechts de uiteindelijke winnares Gudaf Tsegay uit Ethiopië. Beeld AFP

Hassan eindigde eerder op de WK als vierde op de 10.000 meter. Drie jaar geleden op de mondiale titelstrijd in Doha veroverde ze nog het goud op de 1500 en 10.000 meter. Vorig jaar won ze in Tokio olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter.

Estafettevrouwen gediskwalificeerd

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is op de WK in de series gediskwalificeerd. Cathelijn Peeters, de derde loopster van de ploeg, liet bij de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Ze raapte het doorgerolde stokje op, maar vergat daarbij 20 centimeter terug te lopen naar de plek waar het als eerste de grond had geraakt. Daarmee overtrad ze de regels.

“Estafette is al heel lastig, maar er zijn ook echt heel veel regels”, zei Klaver. “Cathelijn had 20 centimeter terug moeten lopen en dan verder moeten gaan met het stokje. Het zijn de regels en ze zijn streng, maar we moeten het accepteren. Ook al is het wel heel wrang.”

De race verliep aanvankelijk volgens plan. Hanneke Oosterwegel gaf het stokje na de eerste ronde over aan Klaver, die oprukte van de achtste naar de derde positie. Bij de wissel ging het vervolgens fout. Peeters verloor veel tijd door het stokincident en viel terug naar de zevende plaats. Femke Bol, die vrijdag nog zilver won op de 400 meter horden, zette een hogere versnelling in om de zes loopsters voor haar bij te halen. Met ferme passen spurtte ze naar de derde plaats in een tijd van 3.28,58. Haar splittijd was 49,38.

De derde plaats zou normaal gesproken goed zijn geweest voor een finaleplaats, maar de jury oordeelde kort na de finish dat Nederland uit de uitslag werd geschrapt. In het stadion werd omgeroepen dat er sprake was van hinderen door Peeters, maar dat was uiteindelijk niet de reden voor diskwalificatie. “We hebben goed gelopen, maar je koopt er niks voor. Ik heb het doorrollen van het stokje niet eens gezien”, zei Peeters. “Het stokje had niet moeten vallen, maar het ging allemaal zo snel.”

Bol en Klaver namen Peeters in bescherming. “Dit is haar eerste WK, maar ze raakte niet in paniek en liep heel hard door. Ik ben trots op het team”, zei Bol. “Het is niet leuk maar het hoort erbij. We gaan nu met zijn allen straks een potje huilen en dan weer nieuwe doelen stellen, want dit is niet waarvoor we zo hard trainen”, aldus Klaver.

Estafettemannen komen een honderdste tekort

De Nederlandse mannenploeg op de 4x400 meter estafette heeft zich net niet geplaatst voor de finale bij de WK. Isayah Boers, Terrence Agard, Nick Smidt en Ramsey Angela eindigden in hun serie als vijfde in een tijd van 3.03,14.

Die klassering was niet goed genoeg, dus kwam het aan op de tijd. De twee tijdsnelsten in de twee heats kregen ook een finaleplek. Trinidad en Tobago en Frankrijk waren net iets rapper. De Franse ploeg klokte 3.03,13 en dat was een honderdste sneller dan de Nederlandse ploeg.

Het missen van de finale is een grote tegenvaller. De estafettemannen stuntten vorig jaar met zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Toen liepen Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, Agard en Angela de finale. De estafetteploeg won vorig jaar ook voor het eerst de World Relays.

“Het is zuur als je op een honderdste het niet haalt, maar we hebben ons best gedaan. Meer zat er niet in”, zei Boers na afloop. “Er was niks geks aan de splittijden, ook al waren we niet zo snel als vorig jaar in Tokio”, vulde Agard aan. “We moeten de beelden nog maar eens terugkijken en zien waar we iets hebben laten liggen. We presteren op wereldniveau en dan kun je soms winnen en soms verliezen. Dat is ‘part of the game”’.

Bonevacia en Van Diepen, op papier de beste lopers in de ploeg, ontbraken in de serie. “Dat was de keuze van de coach”, zei slotloper Angela. “Dit was niet het team van de Olympische Spelen, maar wij hadden er vertrouwen in dat we het met deze vier konden doen. En ieder van ons denkt nu: had ik maar een honderdste sneller gelopen.”