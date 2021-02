Geen versoepeling hbo en universiteit: ‘Kappers belangrijker dan hele generatie studenten?’

Scholieren en studenten vragen op het Plein in Den Haag aandacht voor de heropening van de scholen. Beeld ANP

Misschien zou het voor de besmettingscijfers juist wel goed zijn om de universiteiten weer te openen, zegt Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de VU. “Dan hebben de studenten weer wat contactmomenten in een omgeving waar het goed geregeld is met 1,5 meter afstand en hoeven ze elkaar privé minder op te zoeken.”

Maar helaas: weer is er voor hbo’s en universiteiten voorlopig geen versoepeling in zicht. Waar de mbo’ers en middelbare scholieren vanaf volgende week gemiddeld weer één dag per week naar school mogen, geldt dat niet voor hbo- en wo-studenten. Over wanneer dat mogelijk wel het geval is, deed demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdagavond nog geen uitspraken.

‘Het is op’

Teleurstelling dus bij Amsterdamse onderwijsinstellingen en studenten. De universiteiten onderschatten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid heus niet, zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. “Maar onze verantwoordelijkheid naar de studenten is ook heel groot. Er zijn er veel die het niet meer trekken. Dat merken we bijvoorbeeld aan het grote beroep dat wordt gedaan op onze studentenpsychologen. Mentaal maar ook financieel is het voor veel studenten gewoon op.”

Ten Dam: “Niemand kan in de toekomst kijken, maar het kabinet zou wel meer perspectief kunnen geven, en dat komt er steeds maar niet.”

Ten Dam denkt dat er binnen de huidige richtlijnen best meer mogelijk dan nu is toegestaan. “We hebben grote gebouwen waarin je de 1,5 meter afstand goed kunt bewaren, laat ons die dan ook gebruiken.” Dan zou er bijvoorbeeld weer gestudeerd kunnen worden in de universiteitsbibliotheek, of kunnen werkgroepruimtes ingezet worden voor studenten die een groepsopdracht maken.

Stiekem

“Wat veel beleidsmakers vergeten is dat veel mensen stiekem toch ook af en toe een dagje naar hun werk gaan,” denkt Maarten van Dorp, voorzitter van studentenbond Asva. “Studenten hebben die optie niet: de universiteiten zijn gesloten, dus zij zitten echt thuis.”

Van Dorp vind het daarom ook onbegrijpelijk dat middelbare scholieren wel weer naar school mogen, maar er voor studenten niets geregeld is. “Ik kan daar niet bij: blijkbaar worden kappers belangrijker gevonden dan een hele generatie studenten.”

Daarbij is het economisch ook geen slimme zet, vult van Van Praag aan, die van huis uit econometrist is. “Elke maand dat de onderwijsinstellingen dicht zijn, kost ons als samenleving straks miljarden. Dat wordt in de discussies nauwelijks meegenomen.”

Initiatieven

Eén keer per week een contactmoment zou voor studenten al veel schelen, denkt Van Dorp. “Met uitzondering van hier en daar een practicum, hebben de meeste studenten nu al maanden alleen online les. En wat een beetje is weggezakt in het debat, is dat studenten echt op heel kleine kamertjes zitten en vaak niet met een partner samenwonen. De nood is echt heel hoog.”

Dat zien ook de onderwijsinstellingen wel in. Daarom gaat de HvA nu kijken of er toch niet wat meer contactmomenten mogelijk zijn binnen de huidige maatregelen.

“Tot nu toe konden we een deel van het praktijkonderwijs en de toetsen in ieder geval nog wel op locatie doen,” zegt HvA-rector Geleyn Meijer. “Maar we willen gaan kijken of er toch niet nog meer mogelijk is. We vragen daarom nu heel specifiek aan de studenten waar zij behoefte aan hebben. Ze mogen zelf met initiatieven komen; dat kunnen werkgroepen zijn waarin ze samen kunnen leren, maar ook bijvoorbeeld een popquiz. Als het binnen de maatregelen mag, dan kan het wat ons betreft.”