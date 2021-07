Geen uitstel om ongehoorde getuige in rechtszaak ‘Balie-Syriër’

Rechtbanktekening van verdachten Fatah en Aziz A. en advocaten Bart Nooitgedagt en Peter Plasman in de extra beveiligde rechtbank. Beeld ANP

Aziz A. wilde een getuige uit Duitsland horen, maar dat ging niet door vanwege een administratieve fout. De advocaat vroeg daarom om uitstel van de rechtszaak, maar de rechter vreest voor te veel vertraging.

“Het gaat hier om een langlopend proces en zwaarwegende beschuldigingen,” aldus de rechter maandag. Hij ziet een ‘groot belang, ook maatschappelijk’ om de zaak binnen afzienbare termijn af te ronden.

Afgelopen maart waren er al meerdere zittingsdagen, deze week staan ook weer vier dagen gepland. De strafeis tegen beide mannen wordt dinsdag verwacht.

Jabhat al-Nusra

Aziz wordt samen met zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Aziz verkeerde volgens het OM in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol zou hebben gehad. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden ‘met een terroristisch oogmerk’ in 2012 in Syrië.

In afgetapte gesprekken zegt Aziz onder andere ‘Nederland dingen te willen laten zien die het nog nooit gezien heeft’ en ‘ik heb gezworen nooit meer te slachten, geen man, geen vrouw, niemand’. Volgens Aziz gaan deze uitspraken over iets anders en moeten ze in de context van andere gesprekken gehoord worden.

De 35-jarige Aziz A. ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie, evenals zijn broer. De broers werden eind 2018 enkele maanden na elkaar opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.

Ans Boersma

Aziz is de ex van de Nederlandse journalist Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol is de hele week uitgetrokken voor de behandeling van de zaak, die in maart begon. Dinsdag volgen de strafeisen, donderdag en vrijdag nemen de advocaten van de verdachten het woord. Woensdag is vooralsnog een reservedag.