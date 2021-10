Geen paniek: luchtmacht neemt afscheid van luchtreus KDC-10 boven Amsterdam

Het zustervliegtuig van de KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht die donderdag over Nederland vliegt Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Jan Scheffer vervoerde duizenden militairen naar conflictgebieden als Afghanistan en Mali, tankte honderden F-16’s bij in de lucht en vervoerde tonnen hulpgoederen. Onlangs werden Nederlanders nog met het vliegtuig geëvacueerd uit Kabul.

Maar donderdag maakt de bijna 45 jaar oude KDC-10 haar laatste vlucht in de kleuren van de Koninklijke Luchtmacht. Het toestel vertrok even voor het middaguur vanaf thuisbasis Eindhoven om in twee uur een ronde boven Nederland te maken en daarbij alle vliegvelden en luchtmachtbases aan te doen.

Daaronder, afhankelijk van weer en wind, rond 13.00 uur Schiphol. Zoals het er nu naar uitziet, zal de afscheidsvlucht vanuit het noorden, na marinestad Den Helder en vliegbasis De Kooy te hebben aangedaan, langs Amsterdam vliegen om laag over Schiphol te scheren en haar vlucht te vervolgen naar Rotterdam.

De route zal daarbij afwijken van wat gebruikelijk is rondom Schiphol, maar de vlieghoogte is vergelijkbaar met een landend verkeersvliegtuig. De vlucht vindt plaats op een hoogte van hoogtsens 2000 voet (600 meter), maar bij Amsterdam zal het toestel dalen om boven Schiphol lager dan duizend voet (300 meter) over te komen. Zo maakte de 'NAF45' rond kwart over twaalf op minder dan duizend voet een rondje boven Nieuw Milligen (Veluwe) waar het radarcentrum van de luchtmacht zit.

Plannen om het vliegtuig te laten begeleiden door een F-16 vielen donderdagochtend vanwege hardnekkkige ochtendmist in Eindhoven in het water.

Verrassingsvlucht

In maart 2019 leidde een vergelijkbare vlucht boven Amsterdam tot een hoop gedoe. Ter viering van het honderdjarig bestaan van KLM vloog een Boeing 777 van de maatschappij, begeleid door vier F-16’s, laag over het IJ, voorlangs filmmuseum Eye. Op dat moment werd daar in aanwezigheid van koning Willem-Alexander het jubileumfeestje gevierd.

Aan die verrassingsvlucht was vooraf weinig ruchtbaarheid gegeven. Dat leidde tot een golf boze reacties, tot in de politiek aan toe. De luchtmacht en het kabinet beloofden beterschap. Maar vorig jaar leidden oefenvluchten met straaljagers, Chinook transportheli’s en Apache gevechtshelicopters in het nagenoeg lege coronaluchtruim rondom Schiphol opnieuw tot online ophef. Dat gold ook voor een oefening met F-16’s en een Cougarheli die laag over de luchthaven vlogen in februari van dit jaar.

Afscheidsvlucht

De afscheidsronde van de KDC-10 is nu wel ruim van tevoren aangevraagd en geregeld met Luchtverkeersleiding Nederland en de militaire verkeersleiding. Ook zijn volgens een woordvoerder van de luchtmacht alle betrokken gemeentes, waaronder Amsterdam, op de hoogte gesteld en is de route van tevoren gepubliceerd.

Het bijtanken van F-16’s. Beeld Koninklijke Luchtmacht

Met de vaarwelvlucht doet de KDC-10 ook voor het laatst het luchtruim boven Schiphol aan. Het toestel, in 1976 gebouwd door vliegtuigfabrikant McDonnell-Douglas, vloog jarenlang voor Martinair vakantiegangers de wereld over, maar werd in 1992 door de luchtmacht overgenomen en verbouwd tot tanker annex transportvliegtuig. Het bijna vijftig jaar oude vliegtuig is verkocht aan een Amerikaans bedrijf dat vliegende tankers exploiteert. In 2019 ging het zustertoestel, de Prins Bernhard, al die kant op.

De rol als tanker en transporttoestel bij de luchtmacht wordt overgenomen door negen hagelnieuwe Airbus A330 MRTT’s die in een pool met een aantal andere Navolanden worden uitgebaat. Vijf daarvan zijn op Eindhoven gestationeerd.