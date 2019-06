Geen nieuwe terrassen meer in De Pijp

Het gaat om het Gerard Douplein en de Gerard Doustraat, Daniël Stalpertstraat en Eerste van der Helststraat.

Veel buurtbewoners zijn niet blij met de plannen van het stadsbestuur. Zij zouden liever zien dat de omvang van de terrassen wordt ingeperkt, in plaats van bevroren.

Tiers Bakker, gemeenteraadslid van de SP, steunt de bewoners: “Het is veel te druk in De Pijp. Buitenlandse investeerders kopen vervallen panden en zetten flinke terrassen neer. De toeristen rollen zo van de Heineken Brouwerij door naar De Pijp. Als het zo doorgaat, verpaupert de buurt. Het is terecht dat bewoners daartegen ageren.”

Volgens stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel zorgt het terrassenplan juist voor een goede balans tussen wensen van buurtbewoners en horeca.