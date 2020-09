Geen mondkapjesplicht meer op de markt: ‘Het is meteen veel drukker’

Beeld ANP

“2,50 per kilo, goedkoper kan echt niet,” zegt Galid Talaqui als iemand vraagt of er niet wat van de prijs voor cactusvijgen af kan. Talaqui staat dinsdagmiddag opgetogen achter zijn groentekraam op Plein ’40-’45. Het is de tweede dag dat er geen mondkapjesplicht meer geldt op de markt.

“De hele dag met zo’n kapje op was benauwend. Dat is echt moeilijk vol te houden en dan zag je ook nog de financiële gevolgen. Mijn klanten bleven weg, nu is het meteen veel drukker. Dat merk ik direct.”

Volgens de marktkoopman, die tussen het vertellen door nog een zak mandarijnen van de hand doet, daalde zijn omzet door de mondkapjesplicht met 40 procent. “Op een zaterdag is dat zeker 1000 tot 1500 euro minder. En dan ben ik nog maar een kleintje. Andere kramen hadden nog meer omzetdaling.”

Ergernis

De mondkapjesplicht werd op 5 augustus ingevoerd toen het na de lockdown in juli plotseling snel weer heel erg druk werd, vooral in de binnenstad. Hierdoor werd het steeds moeilijker om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook het aantal besmettingen steeg snel. Op vijf plekken in de stad, de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, de Albert Cuypmarkt en Plein ’40-’45, gold de extra maatregel, tot grote ergernis van de ondernemers.

“Juist in de zomer hadden winkels de omzet na de coronaperiode een beetje goed kunnen maken,” zegt Christine Govaert van Vereniging Amsterdam City. “Maar door de invoering van de mondkapjesplicht liepen de winkelstraten leeg en daalde de omzet drastisch. In plaats van te helpen, hebben ondernemers het gevoel dat ze zijn tegengewerkt door de gemeente.”

Ook Henk Achterhuis, voorzitter van belangenvereniging Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel is allerminst positief over het experiment van de gemeente. “Ondernemers hebben volstrekt onnodig ontzettend veel schade geleden.”

Effect

In Rotterdam werd eveneens een mondkapjesplicht ingevoerd. De verwachting van burgemeesters Halsema en Aboutaleb was dat het dragen van mondkapjes een bewustwordingseffect zou hebben, waardoor men er op straat aan herinnerd zou worden dat er een pandemie gaande is en het gedrag aangepast zou worden. Of de plicht het gewenste effect heeft gehad, moet nog blijken.

Het Nederlands Studiecentrum criminaliteit en rechtshandhaving doet onderzoek naar de effectiviteit van mondkapjes op ons gedrag. Daarvoor gebruiken de onderzoekers camerabeelden die het gedrag van mensen voor de mondkapjesplicht en erna vastlegden. De resultaten van het onderzoek worden komende week bekendgemaakt.

Achterhuis noemt het pijnlijk en oneerlijk dat supermarkten de afgelopen weken volliepen met mensen en kleine ondernemers in de openbare ruimte nota bene gestraft werden.

Kelderende omzet

“Er liepen op een gegeven moment geen mensen meer over de markt,” zegt Rachel Gans die met een brillenkraam op de Albert Cuyp staat. “In de eerste weken na de eerste coronapiek konden we wel iets verkopen, maar na de invoering van de mondkapjesplicht kelderde onze omzet. We hebben de schade in kaart gebracht: een omzetdaling van 71 procent.”

Gans vindt het nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat ze weer meer gaat verkopen. “Er lopen nu in ieder geval mensen. Dat is hoopvol. Zonder bezoekers kun je niets verkopen.”

Tim Kruithof heeft voor dit jaar de hoop al opgegeven. “Ik denk dat het volgend jaar pas weer aantrekt. De toeristen zijn al weg.” Kruithof runt een souvenirwinkel op de Albert Cuyp en heeft daarnaast in coronatijd een tweede winkel geopend: Aan Tafel. Met de delicatessenwinkel hoopt Kruithof het verlies te compenseren. “Het enige voordeel is dat het nooit meer slechter zal worden dan nu.”