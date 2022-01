Galileïplantsoen in Watergraafsmeer is de komende jaren een bouwplaats: ‘De buurt wist hier helemaal niets van, we zijn in shock’

Bulldozers rijden af en aan op het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer. Beeld Jean-Pierre Jans

Het doet bijna pijn aan de ogen: wat voorheen een stadsplantsoen was, met een schattig grachtje en heel in de verte de huizen aan de overkant van het Galileïplantsoen, is nu veranderd in een slagveld. Bulldozers rijden heen en weer, om de haverklap stopt een vrachtwagen om werkmaterialen af te leveren. Fietsers en voetgangers worden, als het goed is, door verkeersregelaars veilig langs het verkeer geleid.

Voor een periode van vijf jaar is dit plantsoen het toneel van werkmannen en bouwmaterialen. Een opslagterrein moet het worden. En een overslagpunt waar enorme vrachtwagens hun lading zullen verdelen of meerdere kleinere auto’s die het verder de Watergraafsmeer in moeten transporteren. Centraal ligt een keerlus, zodat de zestien meter lange trucks een bocht kunnen maken. Zoals het in bouwjargon heet: het Galileïplantsoen wordt een ‘ketenpark’. Over het water komt een tijdelijke brug. Duizend vierkante meter groot, met beton en asfalt op de plek waar tot eind vorige week nog grazig gras lag.

Buurt in shock

De buurt staat op zijn achterste benen. Ze voelen zich overvallen, zegt Cynthia Abma, die bang is dat ze voor een periode van misschien wel tien jaar recht tegenover het ketenpark woont. “Bewoners, ondernemers en de vijf scholen in de buurt wisten hier helemaal niets over en zijn in totale shock. In een brief van de gemeente op 30 november werd gesteld dat er ‘gekeken’ werd naar de geschiktheid van het Galileïplantsoen. En zeven weken later wordt ineens het plantsoen omgeploegd en geasfalteerd.”

Ook Yolanda Hoogtanders begrijpt er niets van. “Afgelopen donderdag kregen we te horen wat de plannen waren, vrijdag gingen de eerste bulldozers aan het werk en maandag is begonnen met de opbouw van wat de komende jaren ons uitzicht is. Heel frustrerend, zo ga je niet met je burgers om. Wij willen dat er alsnog op de pauzeknop wordt gedrukt.”

Zeer groot onderhoud

Het gaat om groot onderhoud in de buurt Middenmeer Noord. Kabels en leidingen worden vervangen, er wordt een warmtenet aangelegd om aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Ook de aanpak van de Linnaeuskade, 500 meter verderop, hoort erbij: dit wordt een fietsstraat. Verder wordt de dijk versterkt. Al met al zal het project waarschijnlijk vijf jaar in beslag gaan nemen.

Dergelijk groot werk in een stedelijke omgeving is altijd ingewikkeld. Het ketenpark op het Galileïplantsoen heeft vooral een hubfunctie: om te voorkomen dat groot en zwaar materieel de kleinere straatjes in moet, wordt alles overgeladen op kleinere transportmiddelen. Ook kan er straks worden gewerkt door de ploeg.

Toen de buurtbewoners merkten wat hen boven het hoofd hing, is onmiddellijk contact gezocht met het stadsdeel, zegt Hoogtanders. “Ze geven toe dat ze beter hadden moeten communiceren met ons, maar ze zijn niet bereid de werkzaamheden te stoppen.”

Voldongen feit

Een woordvoerder van het stadsdeel zegt dat het heel begrijpelijk is dat mensen een bouwkeet voor hun huis zuur vinden. “Wij vinden het natuurlijk ook jammer, want we waarderen elk stukje groen in de stad. Maar met de beperkte ruimte kun je er soms helaas niet omheen dat het groen tijdelijk anders wordt ingericht. Het groot onderhoud en de herinrichting van de Linneauskade zorgen er juist voor dat de stad er straks mooier en groener bij ligt.”

Over de communicatie: “We hebben ons best gedaan iedereen zo goed mogelijk te informeren, maar als mensen zich overvallen voelen, dan is de communicatie niet voldoende geweest. We hebben vervolgens extra informatiemomenten georganiseerd en de zaken voor de bewoners op een rijtje gezet.”

Maar veel valt er niet aan te doen, zegt ze. “Het is groot werk, dat vergt nu eenmaal veel ruimte. Er is heel goed over nagedacht, dit is de plek die de minste overlast oplevert. Als we eenmaal in de uitvoeringsfase zitten, is er geen ruimte meer voor inspraak. En we hebben ons best gedaan iedereen zo goed mogelijk te informeren.”

Megastal

Daar is Hoogtanders het niet mee eens. “Het is alsof je vooraf hoort dat er een kinderboerderij wordt gebouwd en je, als het zover is, ineens een megastal met kippen voor je deur hebt.”

Het ketenpark zal er voor vijf jaar staan, is de planning. Maar, zegt Abma: “Daarna gaan de werkzaamheden in Middenmeer Zuid van start, de buurt overigens waar we zelf bij horen. De kans is dus reëel dat het opslagterrein er vervolgens nóg eens vijf jaar zal blijven, want ze zullen dan niet ineens een andere plek zoeken.” Oost stelt zich hard te maken om dan een andere keetlocatie te vinden.

Er is met van alles geen rekening gehouden, zegt Abma. “Deskundigen hebben gekeken naar de beste locatie, maar ze negeren het feit dat ze hier midden in een buurt zitten. Mensen hebben op papier gekeken naar de wijk, maar in eerdere gesprekken is duidelijk geworden dat ze heel veel niet wisten.”