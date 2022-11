Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Cody Gakpo

Nederland speelde op een dag dat de aandacht uitging naar Engeland-Iran. Naar verslaggeefster Alex Scott van de BBC die langs het veld stond met de regenboogarmband om. En naar het elftal van Iran dat weigerde mee te zingen met het volkslied van de islamitische republiek. De jongste Engelse spelers, Saka en Bellingham, schitterden. Daarna kwam die woestijn van een wedstrijd tussen Senegal en Nederland, met voetbal in mul zand en geen fata morgana in zicht. We zagen een betrouwbare Noppert. Die gaat Louis niet meer wisselen. We zagen een paar signature rushes van F. de Jong en we zagen een Gakpo die op beslissende momenten niet thuis gaf, bijvoorbeeld toen hij Bergwijn slecht aanspeelde. Tot de 84ste minuut: Gakpo sprintte weg bij zijn man en kopte de lome bal van Frenkie geweldig in. Klaassen verzorgde de toegift met een glimlach.