FvD-leiderschap Baudet betwist in kort geding

Thierry Baudet. Beeld ANP

De rechtbank aan de Parnassusweg was dinsdag vrijwel verlaten. Op het kort geding tegen Forum voor Democratie over de geldigheid van de ledenraadpleging over het leiderschap van Thierry Baudet was nauwelijks iemand afgekomen. Ook Baudet zelf liet verstek gaan. In zijn plaats was het Statenlid voor de partij in de provincie Zuid Holland, Gideon van Meijeren, aanwezig.

Het kort geding was aangespannen door Forum-lid Floor Drost. Met afgrijzen zag hij de afgelopen weken hoe ‘zijn’ partij implodeerde. In tegenstelling tot veel gekozen vertegenwoordigers die Forum verlieten, besloot hij lid te blijven en de strijd aan te gaan met de overgebleven bestuursleden, waaronder partij-oprichter Thierry Baudet.

Voor de rechtbank Amsterdam eiste Drost onder meer dat de ledenraadpleging ongeldig moet worden verklaard. Verder zou Baudet alsnog geschorst moeten worden. Bovendien wilde hij dat de Algemene Ledenvergadering van de partij, gepland op 9 januari volgend jaar, al in december wordt georganiseerd.

‘Spoor bijster’

Zijn advocaat Nino Pennino wijst op de grote verwarring die ontstond in november. Aanvankelijk trad Baudet terug als partijleider, om vervolgens terug te keren en een leiderschapsverkiezing uit te schrijven. Ook anderen zouden zich kandidaat kunnen stellen. Weer een paar dagen later was van een open strijd geen sprake meer. Er werd een ‘bindend referendum’ uitgeschreven, waarbij de keuze louter bestond uit de vraag of Forum-leden al dan niet verder wilden met Baudet als partijleider. Weer later stelde de partij dat het niet meer was dan een ‘informele ledenraadpleging’.

Drost, die zich had gemeld als kandidaat-lijsttrekker, was inmiddels het spoor bijster. Op pogingen van zijn kant om met de partij in contact te komen, volgde geen enkele reactie. Zijn advocaat sprak van een referendum met ‘Loekasjenko-achtige allure’. Hij wees er ook op dat het referendum rommelig verliep: een notaris was niet aanwezig en oud-leden kregen toch de mogelijkheid om hun stem uit te brengen.

Drost sprak dinsdag tijdens de zitting van een ‘vrachtwagen die een helling af dendert, waarvan de chauffer geen rijbewijs heeft en die gestopt moet worden’. Forum beschreef hij als ‘een partij van de dictatuur, waar Baudet aan de touwtjes trekt’. Hij stelt dat hij er via een briefwisselingen met het bestuur uit probeerde te komen, maar dat leverde volgens Drost niets op.

Onduidelijk

De rechter informeerde bij de advocaat van Forum voor Democratie, Remco Verkerke, hoe het kan dat op de website van de partij nog steeds vier bestuurders staan. In de media valt immers te lezen dat sinds de crisis uitbrak, er drie zijn vertrokken. Statenlid Meijering verklaarde daarop dat de website nog niet is aangepast, maar dat alleen Thierry Baudet en Rolf Ephraim nu nog in het bestuur zitten. “Het is wel onduidelijk,” aldus de rechter.

Verkerke achtte Drost niet ontvankelijk, omdat hij voldoende mogelijkheden had om binnen de partij verhaal te halen. Hij had een Algemene Ledenvergadering kunnen afdwingen – daarvoor had hij 10 procent van de leden achter zich moeten krijgen – hij kon inspreken tijdens een vergadering, hij had zich tot het bestuur kunnen wenden en hij had een klacht kunnen indienen bij de Commissie van Beroep.

Dat twee van de leden van die commissie, senator Paul Cliteur en lid van het Europees Parlement Rob Roos inmiddels respectievelijk waren teruggetreden, dan wel opgestapt, deed volgens de advocaat niet ter zake. Het bestuur had op ieder moment een nieuwe commissie kunnen instellen. “Het was een roerige tijd binnen Forum voor Democratie.” Volgens de raadsman was met het referendum juist een impassen doorbroken in het bestuur. Baudet en Ephraim, de huidige bestuurders zijn het met elkaar eens. “In plaats van kibbelen kunnen ze nu vooruit.”

Volgens de advocaat zijn de statuten, reglementen en wetten ondanks de moeilijke periode keurig nageleefd. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal de Kamerlijst worden vastgesteld en een nieuwe bestuur worden voorgesteld, waarover de leden kunnen stemmen.

De rechter zei daarop dat niet alleen naar de naleving van regels en wetten zal worden gekeken, maar dat de rechtbank ook zal beoordelen of het Forum-bestuur én de leden – dus ook Floor Drost – naar de regels van redelijkheid en billijkheid hebben gehandeld.

De uitspraak is woensdagmiddag.