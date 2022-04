Fransman opgepakt na tonen bewakingsbeelden van overval waardetransport in Noord

Een deel van de verdachten werd na een wilde achtervolging aangehouden in Broek en Waterland. Beeld ANP

Volgens de politie is de man vorige week dinsdag aangehouden door de aandacht die aan de overval is besteed in Opsporing Verzocht en het Belgische opsporingsprogramma Faroek. Frankrijk is verzocht de verdachte over te leveren aan Nederland.

In Opsporing Verzocht was een reconstructie gemaakt van de overval bij Schöne Edelmetaal. Bij het bedrijf op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord werd een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden.

De politie was snel ter plaatse waarbij de overvallers met 67,3 miljoen euro probeerden te ontkomen. Dit ontaardde in een woeste achtervolging waarbij de overvallers in drie verschillende auto's op de vlucht sloegen. Twee auto's strandden in Broek en Waterland. Verdachten in een derde auto zijn met een deel van de buit, ter waarde van 4 miljoen euro, weggekomen. Er zouden zeker 31 situaties geweest waarbij gericht werd geschoten werd op politiemensen. Een 47-jarige Franse overvaller werd uiteindelijk gedood in een weiland en zes anderen werden direct aangehouden. Daarna zijn onder andere in België en Frankrijk nog meer verdachten gearresteerd.