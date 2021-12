Frankrijk evacueert ruim 300 mensen uit Kabul, onder wie 60 Nederlanders

Drukte bij het vliegveld in de hoofdstad van Afghanistan in augustus, toen de eerste evacuaties in volle gang waren. Beeld EPA

Ook 11 Fransen, 258 Afghanen en een onbekend aantal familieleden van de geëvacueerden hebben het land kunnen verlaten.

Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken ging het om mensen wier werk hen een doelwit maakte voor de Taliban, die sinds deze zomer het land weer hebben overgenomen. Denk hierbij aan journalisten en mensen die met de Franse overheid hebben samengewerkt. Sinds medio september heeft Frankrijk samen met Qatar tien evacuatievluchten uitgevoerd.

Achterblijvers

Er zijn veel mensen achtergebleven in de hoofdstad van Afghanistan, na de laatste evacuatievluchten in augustus. Mensen die uren in de lange rij bij het vliegveld stonden en toch geen vlucht konden bemachtigen, zitten sindsdien ondergedoken in de stad.

Een aantal van hen heeft zelfs juridische stappen genomen tegen de Nederlandse staat, omdat ze naar eigen zeggen recht hebben op een evacuatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de evacuaties en kijkt op welke manieren die zouden moeten plaatsvinden.

Afghaanse gezinnen

Eerder spanden vier Afghaanse gezinnen al een kort geding aan tegen Nederland. De gezinsleden eisen dat Nederland hen zo snel mogelijk evacueert uit Afghanistan, aldus hun advocaat Barbara Wegelin. Alle gezinnen staan op de evacuatielijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar horen nu niets meer van de Nederlandse autoriteiten, zei Wegelin vorige week.

Het gaat in totaal om zeventien mensen, onder wie tien kinderen. Drie van de vier gezinnen zijn familie van een tolk die voor Nederland heeft gewerkt. Verder gaat het om een zus van een Nederlandse Afghanistanveteraan. “Het gaat daar verschrikkelijk slecht. Ze zitten ondergedoken en er moet nu iets gebeuren,” aldus Wegelin.

Begin november kondigde de groep al aan naar de rechter te stappen als ze binnen twee weken geen antwoord zouden krijgen op hun eis. Toen ging het in totaal om een groep van 240 Afghanen. Een deel van hen kreeg wel een aanbod voor evacuatie, een ander deel niet, aldus Wegelin.

Geen internationale steun

Afghanistan krijgt geen internationale steun meer sinds de machtsovername door de Taliban. Er dreigt een humanitaire crisis, die zou kunnen leiden tot hongersnood en nieuwe vluchtelingenstromen.