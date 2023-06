Forse toename: in Amsterdam gebeuren drie ernstige ongelukken per dag

In de Rivierenbuurt werd in november 2022 een driejarig meisje aangereden. Beeld Eva Plevier

Vooral fietsers en voetgangers zijn in de stad vaak het slachtoffer van verkeersongevallen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het stadsbestuur over het jaar 2022. In de cijfers staat dat er per dag in Amsterdam gemiddeld drie ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het meetjaar ervoor: 2021. Een verklaring voor de stevige toename wordt gezocht in het steeds drukker worden van fiets- en voetpaden.

De stijging liegt er niet om: in het afgelopen jaar vonden 1150 ernstige verkeersongevallen plaats, terwijl dat er een jaar eerder nog 873 waren. Ook in vergelijking met de periode vóór corona is het aantal ongevallen gestegen: in 2019 werden er 992 geteld, een jaar eerder stokte de teller nog op 1120. In 2022 waren vijftien dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.

Onveilig gedrag

Ongeveer 90 procent van de ongevallen komt voort uit onveilig gedrag, stelt de gemeente. Automobilisten zijn in de stad voornamelijk als tegenpartij betrokken bij ongevallen met fietsers en voetgangers, staat in de cijfers. De meeste ongevallen tussen auto’s en fietsers gebeuren door snelheidsverschillen, het ontbreken van vrijliggende fietspaden op 50 kilometerwegen en snelheidsovertredingen, aldus de rapportage.

Ook snor- en bromfietsen veroorzaken veel verkeersonveiligheid. Volgens de gegevens is ‘riskant rijgedrag’ van de bestuurders in dat geval de oorzaak. Het verplaatsen van de snorfiets van het fietspad naar de rijweg in 2019 zou voor meer veiligheid moeten zorgen, maar uit de nieuwste gegevens blijkt dat veel bestuurders vaak hardnekkig op de fietspaden blijven rijden.

100.000 bekeuringen

Afgelopen jaar werden hiervoor op straat 5340 bekeuringen uitgeschreven. Daarbovenop werden met behulp van camera’s maar liefst bijna 100.000 snorfietsers betrapt die niet op de rijweg reden. Cameratoezicht in de Cuyperspassage onder CS en de onderdoorgang van het Rijksmuseum leverde alles bij elkaar ook bijna 7500 bekeuringen op. Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt het aantal opgelegde sancties niet veel over de naleving van de regels, ‘daarom doen we apart ook tellingen op straat om een goed beeld te krijgen hoe de naleving ervoor staat’.

De gemeente heeft eerder de ambitie uitgesproken om het aantal ernstige verkeersongevallen met ten minste een kwart terug te dringen. Verkeerswethouder Van der Horst stelt dat de stijging van afgelopen jaar laat zien dat ‘een stevige aanpak’ noodzakelijk is. ‘We bereiden daarom een nieuw maatregelenpakket voor de komende jaren voor.’

Ook komen er maatregelen op kruispunten met verkeerslichten die bij groen licht toch een gevaarlijke oversteek kunnen opleveren voor fietsers, aldus Van der Horst. ‘Na het afrijden van het kruispunt worden fietsers geconfronteerd met een voorrangssituatie waarbij fietsers op de autoweg moeten wachten om voorrang te geven. Daarom zullen we met een proef op drie locaties onderzoeken of het aanpassen van de voorrang leidt tot een veiligere situatie voor fietsers.’

Onvolledige cijfers

De verkeersongevallencijfers zijn al jaren incompleet: de gemeente maakt noodgedwongen gebruik van politiegegevens om deze in kaart te brengen. Cijfers van ziekenhuizen en ambulancediensten ontbreken vooralsnog.

Dit najaar lijkt daar eindelijk verandering in te komen: de regionale ambulancedienst werkt aan het ontsluiten van de verkeersongevalgegevens. Met de resultaten van deze data kunnen nauwkeurig locaties van verkeersongevallen worden vastgesteld. Volgens Van der Horst zal het ook betekenen dat de cijfers zullen blijven stijgen.

Omdat er dan nog steeds geen zicht is op de ongevallen waarbij geen politie of ambulance aanwezig is geweest, bijvoorbeeld wanneer mensen zelf naar de eerste hulp zijn gegaan, wil de gemeente óók gebruik gaan maken van gegevens die worden geleverd door ziekenhuizen.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.