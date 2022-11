Fons Vitae weer populairste school van Amsterdam; havo/vwo’ers dupe van lotingssysteem

Het Fons Vitae Lyceum kan ook dit jaar lang niet alle kinderen aannemen die dat graag willen. Een van de mogelijke oplossingen zou het openen van een dependance zijn. Beeld Eva Plevier

Het Fons Vitae Lyceum in Zuid is net als vorig jaar de populairste school, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Centrale Loting en Matching. 515 achtstegroepers met havo- en vwo-advies zetten de school op hun eerste plek. De school heeft ruimte voor 168 kinderen en dat betekent dat 347 Amsterdammers zijn teleurgesteld. Andere populaire scholen zijn zoals altijd het Barlaeus Gymnasium, Het Amsterdams Lyceum en ook het Lumion.



Uit de jaarlijkse analyse blijkt dat het aanbod van middelbare scholen voor eersteklassers in Amsterdam niet matcht met de vraag. “Het verschil tussen voorkeuren en capaciteit is behoorlijk groot”, zegt VU-hoogleraar Bas van der Klaauw, die de analyse al sinds 2015 doet.

Iets meer dan 75 procent van de Amsterdamse kinderen uit groep 8 is ingeloot op de school van eerste voorkeur. Het grote verlies zit ’m bij havo/vwo’ers. Slechts 66 procent van de groep-8 leerlingen met een havo/vwo-advies kwam dit jaar op hun eerste voorkeursschool. Terwijl dat in 2019 nog 81 procent was. Voor kinderen met andere adviezen ligt het percentage zeker vijf procent hoger. In totaal mag van de leerlingen die dit jaar meededen met de lotingsprocedure 96 procent naar een school binnen de opgegeven top vijf.

‘Capaciteit moet herzien worden’

Er is al jaren veel te doen om de manier waarop Amsterdamse leerlingen worden ingedeeld op middelbare scholen. Het enige waar iedereen het over eens is: voor iedereen is er een plek. Sterker: er zijn 9.859 plaatsen op middelbare scholen beschikbaar en slechts 7943 deden dit jaar mee met de loting. De moeilijkheid zit ’m in de populariteit van bepaalde scholen en de capaciteit daarvan.

“Niet de loting, maar de capaciteit moet herzien worden”, zegt onderzoeker Van der Klaauw die samen met Hessel Oosterbeek van de UvA het onderzoek uitvoerde. “Het is een verdeelvraagstuk; als je iedereen gelukkig wil maken, dan moet je de capaciteit op de populaire scholen, vooral voor havo/vwo’ers uitbreiden. De afgelopen twee jaar zijn er ook meer leerlingen dan de voorgaande jaren, terwijl de capaciteit nauwelijks is aangepast. Dat helpt ook niet voor een betere uitkomst van de loting.”

De onderzoeker benadrukt dat vraag en aanbod in de stad niet meer aansluiten. “We zien jaar op jaar kleine verschuivingen, nooit grote veranderingen in één jaar, maar als je die kleine verschuivingen bij elkaar optelt en bekijkt, zit er een trend in. Het aanbod beweegt onvoldoende mee met de trend.”

Scholen klonen

Een van de oplossingen waar ze zich bij de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo over aan het beraden zijn, is het ‘klonen’ van scholen. Een dependance openen van het Fons Vitae bijvoorbeeld, of een nieuw gebouw voor het Barlaeus. Het zijn nog ideeën, maar wel concepten waar serieus over wordt nagedacht in de stad.

Dat is ook nodig, want lang niet alle scholen zijn stabiel. Waar het Metis alsmaar populairder wordt bijvoorbeeld, daalt het animo voor het het Hyperion. Die school was in 2017 nog de favoriet van 255 leerlingen. Dit jaar was dat 188. Ook het Cygnus (van 193 eerste keuzes naar 104) en het 4de Gymnasium (van 252 naar 140) dalen in populariteit.

Van der Klaauw waarschuwt voor segregatie als alleen de populaire scholen in Zuid en Centrum uitbreiden. Er moet gekeken worden naar scholen die over de langere termijn geliefd zijn én de verdeling in de stad moet in de gaten worden gehouden.

Koude kermis

Leerlingen die zijn uitgeloot en denken dat ze het in hun tweede jaar alsnog bij de populaire school kunnen proberen, komen van een koude kermis thuis blijkt uit de praktijk. Wachtlijsten voor overstap naar andere Amsterdamse middelbare school zijn immers niet transparant en scholen bepalen zelf wie ze al dan niet toelaten.