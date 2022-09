FNV verwacht duizenden buschauffeurs bij landelijke manifestatie

Actievoerend buspersoneel eerder dit jaar, bij station Eindhoven. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

De bond noemt de staking ‘bittere noodzaak,’ zowel voor de werkomstandigheden van de chauffeurs als voor de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland.

Personeel in het streekvervoer, waar in totaal zo’n 13.000 mensen werken, voert al sinds mei met estafettestakingen actie voor onder andere hogere lonen, zodat het werk aantrekkelijker wordt en in het verlengde daarvan de werkdruk omlaag kan.

FNV is het niet eens met het huidige loonbod en andere voorwaarden voor de cao. Vakbond CNV ondertekende de nieuwe cao, die tot eind dit jaar loopt, wel.

Oproep tot ingrijpen

De bond wil met de landelijke actiedag ook een boodschap naar de politiek sturen. “Wij hebben de manifestatie ‘Red het OV’ genoemd, omdat het op deze manier met het openbaar vervoer in Nederland niet de goede kant op gaat. We roepen het kabinet en de Tweede Kamer op in te grijpen. Het ov is een openbare voorziening en niet iets waar je zo veel mogelijk geld op moet verdienen of besparen,” zegt FNV-vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag.

De manifestatie begint vrijdag om 12.00 uur op de Koekamp in Den Haag. Tweede Kamerleden die in hun fractie de portefeuille openbaar vervoer hebben, zijn door de bond uitgenodigd.