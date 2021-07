Flitsbezorging onder vergrootglas: ‘Er zijn spelregels nodig’

‘De bezorgers in deze branche hebben vaak maar 5 tot 8 minuten de tijd om de bestelling op locatie te brengen, dus er rust een enorme druk op hen om snoeihard door de stad te crossen op hun elektrische fietsen.’ Beeld Hollandse Hoogte/Novum RegioFoto

Dit jaar waren ze er ineens en gelijk ook met heel veel. Bezorgbedrijven zoals Gorillas, Getir of sinds 1 juli Zapp, dat boodschappen zelfs 24 uur per dag belooft te bezorgen. De afgelopen maanden hebben deze bedrijven naar schatting honderden nieuwe koeriers aangenomen om de belofte van flitsbezorging waar te maken. De populariteit van deze snelle boodschappendiensten groeit, maar daarmee ook de ongewenste effecten.

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde daarom recentelijk een motie van GroenLinksraadslid Elisabeth IJmker om nog voor het einde van het jaar met een onderzoek te komen naar de gevolgen van flitsbezorging voor winkelgebieden, de verkeersveiligheid en het straatbeeld. “Ik zeg niet dat het verboden moet worden, maar ik heb wel zorgen,” aldus IJmker.

Snoeihard door de stad

Ook HvA-lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel kan wel een paar nadelen noemen – zoals de tijdsdruk, die gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. “De bezorgers in deze branche hebben vaak maar 5 tot 8 minuten de tijd om de bestelling op locatie te brengen, dus er rust een enorme druk op hen om snoeihard door de stad te crossen op hun elektrische fietsen.”

Hoewel ook maaltijdbezorgers en taxi’s zich met haastige spoed door de stad bewegen, wordt van flitsbezorgers verwacht dat ze expliciet binnen een paar minuten op hun bestemming zijn, met alle risico’s van dien. “De klant en het bedrijf profiteren van de risico’s die zij nemen, maar als ze onder een tram of auto terechtkomen, draait de samenleving op voor de kosten.”

Ook de opening van vele ‘dark stores’, bevoorradingspunten in de wijken vanwaaruit de bezorgers hun bestellingen rondbrengen, zorgt steeds vaker voor overlast. Denk aan dubbelgeparkeerde auto’s van leveranciers, of rondhangende bezorgers die wachten op een bestelling. De etalages van de voormalige winkelpanden waarin Gorillas of Getir zich vestigen, zijn meestal afgeplakt, wat de aantrekkelijkheid van een winkelplint niet bevordert. “Supermarkten en horeca moeten allerlei plannen indienen voordat er een nieuwe vestiging open mag. Ook voor flitsbezorgers zijn dit soort spelregels nodig,” zegt Ploos van Amstel.

Snelheidsbegrenzers

Rotterdam is een stap verder: wethouder Roos Vermeij (PvdA) liet daar al in april weten dat ze om tafel wil met bedrijven als Gorillas om de ­negatieve gevolgen van het nieuwe businessmodel voor de havenstad te beperken. IJmker wil dat ook het Amsterdamse stadsbestuur gaat praten met de boodschappenbezorgers om afspraken te maken. Of die vrijwillig moeten zijn, laat ze in het midden. “Dit najaar evalueren we de afspraken die ooit met taxibedrijf Uber zijn gemaakt, ik moet nog zien of vrijwilligheid hierin de oplossing is.”

Ploos van Amstel zou de gemeente adviseren om een exploitatievergunning in te voeren voor nieuwe locaties van de flitsbezorgbedrijven. Daarnaast denkt hij aan trainingen voor de medewerkers, zoals die ontwikkeld zijn voor maaltijdkoeriers, of snelheidsmeters of begrenzers die de fietsen maximaal 25 kilometer per uur laten gaan. En de herkenbaarheid moet omhoog, net als bij taxi’s, aldus de lector. “Het zou goed zijn als flitsbezorgers op straat te herkennen zijn, bijvoorbeeld door een nummer op hun helm of bedrijfskleding.”

Raadslid IJmker wil nog dit jaar actie zien van de gemeente. “Boodschappenbezorging leeft enorm, iedereen ziet ze, maar wat gaan we eraan doen?” De Rotterdamse wethouder Vermeij was echter ook realistisch in de richting van haar gemeenteraad. “We hebben niet overal een instrument in handen om nee te kunnen zeggen tegen een Gorillas. Retail ontwikkelt zich sneller dan de regelgeving,” zei ze tegen het AD.