‘Fijne lockdown’: laatste schooldag lijkt ontspannen, maar ouders zijn bezorgd

Kinderen worden opgehaald bij de Watergraafsmeerse Schoolvereniging na de laatste schooldag voor de lockdown. Beeld Marc Driessen

Een van de leerkrachten loopt bij de ingang van de Watergraafmeerse Schoolvereniging (WSV) langs de ouders die hun kinderen opvangen. “Fijne lockdown,” zegt hij tegen vader Sascha Lang. “Ja, jij ook,” roept die terug.

Het lijkt ontspannen, business as usual. Maar de meeste ouders op de schoolpleinen maken zich zorgen over de komende tijd. Vijf weken gesloten schooldeuren, bijna een zomervakantie lang. Hoe gaan ze die weken doorkomen? Lopen hun kinderen geen achterstanden op?

“Ik kan het gewoon niet, lesgeven is niks voor mij,” zegt Nicole Kortlever, terwijl ze op haar scooter bij het schoolplein staat te wachten op haar 8-jarige dochter. “Ik ben er niet voor gemaakt, ik mis gewoon het geduld. Voor we het weten hebben mijn dochter en ik ruzie met elkaar. En het is wel zorgelijk, ze lopen best veel onderwijs mis.”

Haar dochter is vooral aangewezen op opvang door oma, zegt Kortlever. “Ik werk bij een bakker, dat is geen werk dat je thuis kan doen. Alles bij elkaar verdwijnt er nu wéér tweeënhalve week. Voor corona was ze een plusser, maar inmiddels is ze al een beetje gedaald in niveau. Ze heeft school, de meesters en de juffen en de leeromgeving gewoon nodig.”

Balen als een stekker

In de Watergraafsmeer zit een aantal scholen op een kluitje. De buurt, en daarmee ook de scholen, zijn geen dwarsdoorsnee van de stad, maar de zorgen die hier leven, leven ook elders. Bas Alderlieste haalt zijn dochter op bij de 5de Montessori School. “Ze zit in groep 3. Een heel belangrijk jaar, want dan beginnen ze met lezen en schrijven. Dat is de basis, die moet goed zijn.”

Hij baalt als een stekker, zegt hij. “Het is dubbel en heel ingewikkeld, want ik ben leerkracht op een basisschool in Noord, waar we in het nieuwe jaar online les gaan geven.” Hij en zijn vrouw, die ook leerkracht is, moeten dan dus niet alleen de kinderen op school, maar ook onze eigen kinderen in de gaten houden. Bovendien leren kinderen online bijna niets, aldus Alderlieste: “Als je geluk hebt. Als het tegenzit, gaan ze zelfs achteruit.”

Even verderop staat Ria de Goeij, oma van dienst. Haar dochter vroeg haar of ze vanmiddag even snel de kleinkinderen van school kon ophalen. “Ze zat zelf in een bespreking waar ze niet onderuit kon. Ik ben blij dat ik dit voor ze kan doen, anders krijgen ze het nooit rondgebreid. Ik verwacht dat ik de komende vijf weken wel vaker wordt ingeroosterd. Het ergert me wel dat mensen zo laks zijn met de coronamaatregelen. Zeventien miljoen mensen die het allemaal beter weten dan Rutte. Nu zitten we in de problemen met zijn allen.”

Het is niet anders

Sascha Lang, die bij de VSW stond te wachten op zijn dochter, noemt het allemaal vooral heel ongemakkelijk. “Maar het voordeel is dat ik een baan heb waarbij ik zelf kan spelen met mijn werktijden. Mijn vrouw is arts, de opvang van de kinderen komt best goed. En wij proberen thuis ook te zorgen voor genoeg uitdaging. Maar voor veel andere mensen is het een stuk ingewikkelder.”

Bij de Frankendaelschool, twee straten verderop, maakt moeder Marieke zich grote zorgen. “Ik snap dat de school dichtgaat, de besmettingen gaan bijna door het dak. Maar mijn man ik werken allebei buitenshuis. Met andere ouders moeten we afspraken gaan maken voor opvang straks. We zullen vrije dagen moeten nemen, het is niet anders. Maar of er van leren nog iets komt als mijn zoon straks met twee vriendjes moet gaan leren, ik heb er een hard hoofd in.”