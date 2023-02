Fietsflat bij Amsterdam CS ontruimd − daar gaan drie achtergelaten VanMoofs naar het depot

De fietsflat bij Amsterdam CS is veranderd in een, ehm, flat: de laatste vijfhonderd fietsen werden maandagmorgen verwijderd. De eigenaren hadden kennelijk geen zin om hun vervoermiddel te behoeden voor het fietsdepot aan de rand van de stad.

Dat de Amsterdamse fiets een wegwerpproduct is, wordt ’s morgens om half 8 in volle hevigheid duidelijk. Honderden fietsen, van behoorlijk oud tot bijna nieuw, verdwijnen in laadbakken van de gemeente. Weesfietsen zijn het, vervoermiddelen zonder aanwijsbare eigenaar.

Achtergelaten als honden, vastgebonden aan een boompje. Terwijl fietsen steeds duurder en geavanceerder worden, en ook als zodanig behandeld worden, is een groot deel van het fietswagenpark verstoken van iedere vorm van liefde.

Op de fietsflat, de stalling schuin voor Amsterdam CS, was ruimte voor ten minste 2500 fietsen. Maandagochtend, de laatste dag waarop eigenaren in de gelegenheid waren gesteld om hun fiets te komen ophalen, stonden er naar schatting nog vijfhonderd. Allemaal verhalen van verwaarlozing en uitbuiting, allemaal verhalen met een slecht einde.

Nieuw leven?

Of zit er misschien toch nog een happy end in? De reis gaat naar het verre westen, naar het fietsdepot: het desolate weeshuis voor fietsen zonder baasje. De barrels worden verkocht als schroot, brengen nog hooguit iets op als oud ijzer.

Een ander deel moet even doorbijten, maar misschien wordt het straks allemaal beter: na zes weken, de wettelijke wachttijd, mogen zij per kavel worden verkocht aan opkopers, fietsenmakers en -winkels verspreid over de hele stad. Met een beetje geluk worden ze opgekalefaterd en komen ze op krachten voordat ze in gebruik worden genomen door een nieuwe eigenaar die hopelijk wat liefdevoller met hen omspringt.

Sinds de opening eind januari van de stalling in het Open Havenfront, met plek voor wel 7000 fietsen, staan er hekken voor de toegang tot de roestige fietsflat. Na iets meer dan twintig jaar moet hij leeg en min of meer bezemschoon worden opgeleverd. Er kwamen geen fietsen meer bij, eigenaren kregen nog vijf weken respijt om hun fiets eraf te halen. Bijna 20 procent van de gebruikers had daar kennelijk geen zin in.

Laadbakken

De mannen van de handhaving hebben er hun handen vol aan. Met zijn twintigen, ‘de hele Amsterdamse capaciteit’, zijn ze in de weer om de fietsflat leeg te krijgen. Ze werken gestructureerd: slijpers, sjouwers en opladers. De eersten halen de fietsen los van de rekken, de tweede ploeg rauscht ze naar beneden en de opladers passen de fietsen netjes in de laadbakken van de zeven auto’s die klaarstaan.

Het is werk, zegt er een. “Iemand moet het doen.” Dat er mooie karretjes tussen zitten, boeit ze niks. Een van hen zet een latte-kleurige cruiser klaar naast de laadbak en kijkt er pas goed naar als hem naar deze specifieke fiets wordt gevraagd. “Ach, het is een stuk staal, wat moet je ervan vinden? Wij moeten afvoeren.”

Deze hipsterfiets is niet alleen: onder de fietsen die er nu nog staan, bevindt zich veel moois. Drie VanMoofs, bijvoorbeeld, waarvan slechts eentje met een lekke band. Als het slot eraf geslepen is, zou je er zo mee kunnen wegrijden. Ook opvallend veel fietsen hebben een blauwe voorband: de als deelproduct in de markt gezette leasefietsen van Swap. Handhaver Rob: “Swapfietsers doen maar wat, ze verwaarlozen ze enorm omdat ze weten dat ze vanzelf een ander krijgen.”

Andere verschoppelingen

De ontruiming heeft vooralsnog geen gevolgen voor die andere verschoppelingen van de stad: de daklozen. In de oksels van het staketsel liggen mannen te slapen, niet gehinderd door vuurspuwende slijptollen naast hun hoofd. De fietsflat is een acceptabele overnachtingsplek: ze liggen er droog en ’s nachts relatief veilig, zegt er een.

Om de slapers heen een behoorlijke chaos van sigarettenpeuken, Pringleskokers en onduidelijke substanties. De handhavers laten de mannen met rust. “Je moet je ook een beetje medemenselijk tonen. Alleen die uitwerpselen zijn een beetje onsmakelijk.”

Het ontruimen gaat in een razend tempo, na een uurtje buffelen is de bovenste verdieping schoon. Het ziet er prachtig uit, zo in het roze ochtendlicht, zonder al dat zwarte staal en al die lekkende zadels. Het grijze antislip onder een opkomend zonnetje, je kunt er ineens de charme van inzien.

Hoe het verder gaat met de flat, is nog onduidelijk. Rekenmodellen wijzen uit dat er in de loop van het komend jaar wel eens een nieuw rekkentekort kan ontstaan rond CS; wellicht wordt de fietsflat dan weer opgeroepen voor actieve dienst.