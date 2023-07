Fietsbrug die fietsen ontmoedigt: plotselinge hekken die de fietser dwingen tot ingewikkelde capriolen

De Oostenburgervaartsbrug is niet bepaald fietsvriendelijk. Beeld Jakob van Vliet

Het is een niets-aan-de-handbrug. Buurtbewoners blijken ’m graag een naam te willen geven: Zonnewende, een verwijzing naar 21 juni, de langste dag van het jaar. Wat op zijn beurt weer verwijst naar het nummer waaronder de naamloze brug in de eerste maanden van haar bestaan gebukt gaat: 2106. Tot zover alles charmant.

Tel daarbij op dat nu-nog-brug 2106 extreem gewenst is, want het is de meest praktische manier om Oostenburg, de nieuwe wijk naast de Czaar Peterbuurt die de laatste jaren in hoog tempo wordt ontwikkeld, te betreden en te verlaten. De eerste bewoners hadden de afgelopen jaren regelmatig het gevoel in een onbereikbaar hoekje van de stad terecht te zijn gekomen, omringd door water en werkzaamheden.

Uit de printer

Maar zie, dit voorjaar was daar plots een brug over de Oostenburgervaart. Tussen de Cruquiusstraat en de fonkelnieuwe Willem Parelstraat. Als een cadeautje, een verrassing voor iedereen die iets te zoeken heeft op Oostenburg. Rechtstreeks uit de 3d-printer, hoewel de vormgeving nogal rechttoe, rechtaan is. Maar goed, een object, een kunstwerk in gemeentelijk jargon, dat je op een praktische manier van A naar B helpt: wat wil je nog meer?

Ehm, nou, dat je er met je fiets gewoon tegenop kan rijden zonder ingewikkelde capriolen te moeten uithalen? Wat de eerste dagen nog ging, maar waar overijverige ambtenaren een stokje voor staken door de plaatsing van hekken die fietsers halverwege de aanloop bijkans dwingen om af te stappen om zich tussen de balustrades door te manoeuvreren. Waarbij komt dat die hekken ook nog eens zo zijn geplaatst dat een lantaarnpaal bijna onpasseerbaar wordt.

Veel onbenul

Er vallen verklaringen te verzinnen. Zou het iets te maken hebben met het beschermen van voetgangers die wandelen over de Oostenburgerkade? Als er hier ooit voetgangers zouden zijn geweest. Of ligt de verklaring voor zoveel onbenul in het feit dat fietsers die vanuit de richting van de Czaar Peterstraat komen op het laatste stukje voor de brug fietsen door iets wat lijkt op en voelt als een voetgangersgebied?

Wat het ook is: geen enkele verklaring voldoet. Vraag dus aan de gemeente: kan dat alsjeblieft anders?

‘Fietsers reden er veel te hard’ Het is allemaal tijdelijk, aldus een woordvoerder van stadsdeel Centrum. “Na het openen van de brug bleek dat in de praktijk fietsers geregeld te hard op en van de brug reden. Na de brug kom je uit op een stoep waar ook ouderen en mensen met een kinderwagen lopen, wat tot penibele situaties kan leiden. De hekken zijn dus bedoeld om de fietsers af te remmen en af te laten stappen. Ze weren ook de incidentele auto’s die er overheen reden. De huidige maatregelen zijn niet ideaal. Ze kunnen worden verplaatst en hebben niet de uitstraling die past bij Oostenburg. Het is dan ook niet permanent. Door onze collega’s wordt nu hard gewerkt aan een definitieve situatie met een veilig ontwerp. Omdat het tijd kost om de tekeningen te maken, goed te keuren en uit te voeren, zijn er tot die tijd hekken geplaatst.”