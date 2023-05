Feyenoord was kampioen en op tv was de Rotterdämmerung compleet, maar waar was Gerard Cox?

Op1 had Lee Towers, Sander de Kramer en de korpschef die de huldiging in goede banen had geleid.

Ook op de buis is er al dagen niets sterker dan dat ene woord. Het kampioenschap van Feyenoord was zondag massaal gevierd in de Rotterdamse binnenstad, maar een beteuterde journaalverslaggever vond zichzelf toen live in het achtuurjournaal terug voor een leeg plein waar de meute net was vertrokken. Famous last words: “Geloof me, het is hier heel druk.”

Maandagochtend mocht dezelfde verslaggever in de herkansing bij de huldiging op de Coolsingel. Thomas Spekschoor, want die was het, slaagde glansrijk met een fan die helemaal uit Brazilië was overgekomen om het kampioenschap mee te maken en supporters die er niet voor terugschrokken om de happening van twee straten verderop per verrekijker te volgen.

Tijd voor Max hoorde de verklaring uit de mond van Adri Vermaat, schrijver van een boek over Feyenoord. “Ik ben zelf een jongen van Zuid, wat altijd is afgespiegeld als armoedig, en toch is Zuid ontstellend rijk met zo’n club. Dat grijpt je aan. Het is veel meer dan voetbal, een religie.”

Op RTL4 vroeg Editie NL zich af waarom de supporters zich massaal onderdompelen in de fontein op het Hofplein wanneer Feyenoord dan eens een prijs wint. Het water was nog geen 10 graden! Volgens cultureel filosoof Rik Roelfzema had het alles te maken met onze christelijke traditie. “Alle fouten die Feyenoord heeft gemaakt in de aanloop hiernaartoe worden weggewassen, afgespoeld en er ontstaat een nieuw begin.” Geen woorden, maar daden, dacht Tom Staal. Voor Veronica Offside ging hij gewoon mee het water in.

Aan de talkshowtafels was de Rotterdämmerung compleet. Op1 had Lee Towers, Sander de Kramer en de korpschef die de huldiging in goede banen had geleid. De staatssecretaris van Financiën voelde zich geroepen om clublied Hand in hand kameraden in te zetten. Bij Jinek zat de stemming er meteen goed in dankzij de Hermes House Band, bekend van de muziek waarmee in De Kuip alle doelpunten worden gevierd – nou ja, die van Feyenoord dan.

Grote afwezige was Gerard Cox, terwijl die toch als geen ander heeft verwoord wat voor een slijtageslag het supporterschap kan zijn met zijn rake lijfspreuk: “Feyenoorder ben je niet voor je lol.” Wordt hij dan alleen uitgenodigd als er wat te mopperen valt?

