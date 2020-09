Familie wil geschonken pronkstuk terug van het Rijksmuseum

Het Rijksmseum. Beeld ANP

De familie van de 87-jarige Rose-Marie Silbermann-Frenkel eist een kostbaar schilderij terug van het Rijksmuseum. Volgens de familie was hun moeder in de war toen ze in 2013 het schilderij aan het museum gaf. Daarom is er vrijdag beslag gelegd op het kunstwerk. Volgens kenners is het schilderij nu zo’n 350.000 euro waard.

Toen haar kleindochter Marijn een hersentumor kreeg, besloot Rose-Marie ‘Oosje’ Silbermann-Frenkel (1932) haar kostbaarste bezit, een uit 1918 daterend schilderij van Bart van der Leck, te schenken aan het Rijksmuseum. Het was bedoeld als plengoffer om de goden gunstig te stemmen. Zeven jaar later is Marijn na een hersenoperatie gezond.

Silbermann eist nu, samen met haar twee zonen, vernietiging van de schenking. ‘Door overhaast en onzorgvuldig handelen van het Rijksmuseum is het aan haar bezit onttrokken,’ zeggen zij. Door de ziekte van de kleindochter was Silbermann wilsonbekwaam, stellen ze. Ook heeft het museum niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Want dan had het museum haar slechte gemoedstoestand kunnen constateren, aldus de eisers. Omdat ze handelde onder invloed van een geestelijke stoornis, eist de inmiddels herstelde Silbermann vernietiging van de schenking.

Kunstmuseum Den Haag

De zaak draait om of het museum ter goeder trouw handelde en voldoende heeft onderzocht of Silbermann de eigenaar was van het schilderij. Ook is de vraag of ze we lof niet wilsbekwaam was tijdens de schenking. Als de rechter oordeelt dat het museum reden had om aan een van de twee te twijfelen, dan kan de familie de schenking terugdraaien.

Als de familie het schilderij terug zou krijgen, dan gaat de voorkeur ernaar uit om het te schenken aan het Kunstmuseum in Den Haag. Daar heeft het doek jarenlang naar tevredenheid in bruikleen gehangen.