F1-coureurs besluiten toch te racen in Saoedi-Arabië na aanval op Djedda

Vlammen en rook na de aanval op de olieinstallatie in Djedda. De rookpluimen waren vanaf het Formule 1-circuit te zien. De races in Saoedi-Arabië gaan dit weekend wel gewoon door. Beeld AFP

Alle teambazen kwamen eerder op de avond na de tweede vrije training bijeen om te worden bijgepraat door directeur Stefano Domenicali van de Formule 1 en voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA. Die gaven de verzekering dat het circuit veilig is en dat de lokale autoriteiten die veiligheid ook kunnen garanderen.

De coureurs waren echter ook in vergadering, omdat sommigen naar verluidt twijfels hadden of de race moest doorgaan. Na urenlang overleg zijn de teambazen en George Russel namens de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) weer in gesprek gegaan met Domenicali. Red Bull-teambaas Christian Horner zou daarna hebben gezegd dat er geracet gaat worden, zo melden journalisten van autosportmedia. De coureurs zouden daarmee akkoord zijn gegaan.

Tijdens de eerste training vrijdag voerden rebellen uit Jemen een raketaanval uit op een complex van het staatsoliebedrijf Aramco, op zo’n 10 kilometer afstand van het circuit. Een dikke rookwolk verspreidde zich door de lucht en was goed te zien vanaf het stratencircuit in Djedda.

Max Verstappen was tijdens de eerste vrije training een van de eersten die merkte dat er wat aan de hand was. “Het ruikt verbrand. Is dat mijn auto?”, riep de wereldkampioen van Red Bull via de radio naar de pits.