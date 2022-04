Explosieven gevonden in voertuig bij politiebureau Johan Huizingalaan

Beeld Joris van Gennip

Eerder vandaag werden de explosieven ontdekt in een auto op het terrein van het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart. In het politiecomplex, ook wel bekend als het ketenbeslaghuis of politieopslagterrein (POT), worden gevonden en in beslag genomen auto’s en bromfietsen opgeslagen. Het betreffende voertuig was eerder al in beslag genomen, meldt een woordvoerder van de politie. Het explosief is daarna ontdekt.

Ook de Dienst Vreemdelingenpolitie is in het pand gevestigd.

De politie weet nog niet om wat voor explosieven het gaat en waarom ze in de auto zaten.