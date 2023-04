Experiment met maximumsnelheid voor e-bikes: Spelende kinderen, remmen!

Verkeerswethouder Melanie van der Horst krijgt instructies over de testrit in het Vondelpark. Beeld Jakob van Vliet

Als aan de rechterkant van het brede fietspad door het Vondelpark iets opdoemt dat je zou kunnen zien als een speelplaats voor kinderen, kleurt het scherm op de mobiele telefoon voorop het stuur rood. Een snelheid van net iets meer dan dertig kilometer per uur is, zegt het schermpje, véél te hard. Adviessnelheid: vijftien kilometer per uur.

Spelende kinderen doen soms domme dingen, daar moet je rekening mee houden als fietser. Erlangs raggen is onverstandig en uiteindelijk onverantwoord. Maar ja, er is geen kind te bekennen deze vrijdagochtend. Dus wat doe je? Je gaat net even minder hard rijden. Van dertig gaat de snelheid naar 28, naar 26, naar 25, naar uiteindelijk 21 kilometer per uur. Het helpt allemaal niet: het scherm blijft rood. Je doet het fout, is de boodschap.

Dertig per uur

Mensen op elektrische fietsen bereiken enorme snelheden. Haalt de doorsnee niet-ondersteunde fietser in Amsterdam over het algemeen de twintig niet, e-bikes gaan gemiddeld aanmerkelijk véél sneller, vaak dertig of meer. Dat leidt op vaak smalle fietspaden tot ongevallen en gevoelens van onveiligheid bij andere weggebruikers. Om die reden wordt onderzocht of er een maximumsnelheid kan worden ingesteld op fietspaden. Maar er wordt ook geëxperimenteerd dezer dagen: op welke manieren kunnen e-bikers worden gewezen op te veel snelheid en hoe kan het bewustzijn over te hoge snelheden een beetje omhoog?

Deze week testten meer dan dertig fietsers met hun elektrische fiets software waarmee ze via hun dashboard snelheidsadviezen kregen. Op een vooraf bepaald parcours waren verschillende gebieden gemaakt waar een maximumsnelheid werd aangegeven. De technologie is zo gemaakt dat de gebieden en de adviezen altijd kunnen worden aangepast als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of een tijdelijke afsluiting van een weg.

Experiment

Het experiment maakt deel uit van een onderzoek naar de vraag hoe de drukke fietspaden veiliger kunnen worden gemaakt met intelligente snelheidsaanpassing. Het wordt uitgevoerd door de Stichting Townmaking Institute, die de digitale technologie heeft ontwikkeld, en T-Mobile, die het netwerk levert.

Volgens Thieu Besselink van Townmaking worden vervoermiddelen steeds slimmer. “Wat wij met dit systeem willen, is de stad zélf slimmer maken. Fietsers praten met de stad, wij bekijken of er slimme manieren zijn waarop de stad met de fietser kan praten. Je kan dan van plek tot plek spelen met snelheden op de fietspaden.”

Plompverloren

Maar dan de praktijk. Want fietsen op een e-bike is niet alleen razendsnel, het went ook razendsnel. Dus wie op een vrijdagochtend plompverloren op een fiets met forse trapondersteuning stapt en afzet voor een parcoursje dat begint in het Vondelpark, bereikt in een mum van tijd een duizelingwekkende snelheid. Die slechts een paar honderd meter verderop dus alweer zo gewoon aanvoelt dat iedere kilometer per uur langzamer bijna beledigend is. Remmen? Dat maak ik zelf wel uit.

Het is eigenlijk ook wel de ervaring van verkeerswethouder Melanie van der Horst, die deze ochtend ook aanwezig is in het Vondelpark. “Je wil niet verteld worden dat je een beetje langzamer moet fietsen. Daarom vond ik het belangrijk dat op je schermpje ook werd duidelijk gemaakt dat er een plek aankwam met spelende kinderen. Toen dacht ik: toch even langzamer fietsen.”

Van der Horst zegt er nog niet uit te zijn over hoe een maximumsnelheid precies zou moeten worden ingevoerd. “Daarom wordt er hier getest. Wat gaat er goed, wat kan eventueel anders? Nu is het ook nog best vrijblijvend: je kán net zo hard doorrijden, als je wil. Deze zomer gaan we testen met automatisch stroom terugnemen: als je dan harder rijdt dan toegestaan, gaat de stroom eraf en moet je op eigen kracht verder. Dan neemt de snelheid vanzelf af natuurlijk. Maar dat gaat allemaal nog onderzocht worden.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over verkeer & vervoer in de stad en wonen in Amsterdam.