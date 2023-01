Ex-advocaat Youssef Taghi speelde sleutelrol in organisatie van neef Ridouan: 5,5 jaar cel

Rechtbanktekening van Youssef Taghi. Beeld ALOYS OOSTERWIJK/ANP

Youssef Taghi vormde volgens de rechtbank een ‘onmisbare schakel’ tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld. Hij kreeg op 11 maart 2021 toegang tot de EBI, de extra beveiligde gevangenis in Vught waar Ridouan Taghi zit. De strafpleiter had zich gesteld als media-advocaat voor zijn neef. In de maanden die volgden, waren er 98 contactmomenten tussen Youssef en Ridouan Taghi, waaronder 22 bezoeken. Die duurden soms wel twee tot drie uur.

De rechtbank acht bewezen dat Youssef Taghi een sleutelrol speelde in de criminele organisatie van neef Ridouan. Daartoe behoorde, volgens de rechtbank, ook twee andere neven en een zoon van Ridouan Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.

“Verdachte was meer dan een boodschappenjongen alleen. Hij dacht ook mee ten dienste van de criminele organisatie,” aldus de rechtbank.

Maatschappelijke impact

Ridouan en Youssef Taghi communiceerden onder andere over drugshandel, het plannen van geweld tegen een ex-zwager van Ridouan Taghi, het omkopen van ambtenaren en rechters in Marokko en over plannen voor een uitbraak.

De rechtbank vindt de zaak een voorbeeld van de wijze waarop de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld. “Juist omdat verdachte advocaat was, moest hij weten hoe strafbaar zijn handelen was.” Met zijn handelen heeft Youssef Taghi volgens de rechtbank het vertrouwen in de advocatuur en in de rechtsstaat ernstig ondermijnd.

De rechtbank stelde dat het handelen van Youssef Taghi ervoor heeft gezorgd dat momenteel politieke debatten worden gevoerd over de bezoekregeling van advocaten aan hun gedetineerde cliënten. “Dat tekent de maatschappelijke impact van deze zaak.”

Zelf besloten

Youssef Taghi heeft tijdens zijn proces gezegd dat hij zich ernstig onder druk gezet voelde door zijn neef. De rechtbank ziet daarvoor echter onvoldoende aanwijzingen. “Verdachte heeft zélf het besluit genomen om zijn neef bij te staan.”

Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenis geëist tegen Youssef Taghi, maar zijn straf valt lager uit. De rechtbank vindt dat van minder berichten dan het OM heeft aangevoerd bewezen kan worden dat ze door Youssef Taghi naar buiten werden gebracht. Daarnaast kon volgens de rechtbank niet worden vastgesteld welke criminele feiten zijn gepleegd door de naar buiten gebrachte berichten.