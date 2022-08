Even leek Johan Derksen op een heel oude flamingo

De herfst in het leven van een flamingo duurt nooit lang leerde Lips in Mediterranean: life under siege. Beeld Canvas

Een tv-avond kan gek lopen. Lips belandde in een heen-en-weer zapsituatie met enerzijds Vandaag Inside, met aan tafel de holy trinity Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, en anderzijds Mediterranean: life under siege, een natuurdocumentaire op Canvas over de Middellandse Zee.

Zo kwam het dat Lips het ene moment leerde over posidonia, zeegras dat wel 100.000 jaar oud kan worden en daarmee het oudste levende organisme ter wereld is, en met één druk op de knop vervolgens Johan Derksen over stikstof hoorde praten. Nou ja, dacht Lips, misschien viel die overgang eigenlijk nog wel mee.

Het thema van deze aflevering uit de documentairereeks was ouderdom en vergankelijkheid. Een dolfijn met alzheimer, zag Lips, en ach, écht hartverscheurend: het verhaal van een oude flamingo die vol goede moed naar Zuid-Frankrijk was gevlogen voor het jaarlijkse paringsritueel. De vrouwtjes waren niet meer geïnteresseerd in die oude vogel, het was klaar.

En Lips zag dat het nog erger werd, want de flamingo was meteen z’n status in de groep kwijt, niemand zag hem nog staan. Even later lag hij ergens tussen het riet: dood, in z’n slaap aangevallen door een roofvogel. Van de voice-over leerde Lips: de herfst in het leven van een flamingo duurt nooit lang.

Toen weer naar Vandaag Inside, waar Derksen net betoogde dat hij een geweldige speech had gehoord van Ralf Dekker van Forum van Democratie. Dat hij in die speech sympathiseerde met Rusland en de schuld van de oorlog in de schoenen van Oekraïne schoof? Ach, vond Derksen, dat was terzijde, want hij kwam immers zo goed uit z’n woorden, fantastisch. En éven zag Lips daar een hele oude flamingo zitten, maar dan eentje met een eindeloze herfst.

Reageren? hanlips@parool.nl.