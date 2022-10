Equals houdt ADE-clubnacht voor vrouwen: ‘Eindelijk uitgaan zonder steeds een hand op je kont’

Clubnacht The night is ours wil dat er iets verandert ten behoeve van de veiligheid van vrouwen in het uitgaansleven. Beeld Jakob van Vliet

Het moet vooral een groot feest worden, maar ook een statement tegen de onveiligheid van vrouwen in het uitgaansleven. Onder de naam The night is ours wordt komende vrijdag tijdens ADE in social club Equals aan de Raamgracht een clubnacht gehouden exclusief voor 250 vrouwen en non-binaire feestgangers. Van de dj’s tot de beveiliging: alles wordt gedaan zonder mannen.

Het doel is een avond zonder vervelende opmerkingen, handtastelijkheden of erger, vertelt initiatiefnemer Lainey Molnar. “We willen voor één keer een safe space creëren in het uitgaansleven. Een feest waarvoor vrouwen zich niet bezorgd hoeven af te vragen of hun kleding geen ongewenste reacties zal uitlokken. Of voortdurend hun omgeving moeten scannen op opdringerige mannen.”

Opgekropte agressie

Het feest past in het werk van Molnar, een Hongaarse kunstenaar die vanuit Amsterdam met haar tekeningen op Instagram opkomt voor de rechten van de vrouw. Het uitgaansleven is een van de plekken waar volgens de activist een structurele ongelijkheid tussen de seksen wordt ervaren. “Het nachtleven is niet veilig voor vrouwen. Ze moeten er altijd op hun hoede zijn.”

De verklaring ligt volgens Molnar in de bijzondere omstandigheden van het nachtleven. “De muziek, de mensen, de opwinding, de alcohol en de drugs: ze zorgen voor een situatie waarin bij sommige mannen ook een hoop opgekropte agressie aan de oppervlakte kan komen. Ze vertonen gedrag dat ze niet vertonen wanneer ze overdag met hun mandje door de supermarkt lopen.”

Oogje in het zeil

Die agressie beperkt zich niet tot de dansvloer, vertelt Nuriya Malawauw alias dj NEMS. “Ik ga nooit alleen naar een gig. Er gaan altijd een paar vrienden mee om een oogje in het zeil te houden. Clubeigenaren en organisatoren zijn bijna altijd mannen. Het komt wel voor dat zij een vrouwelijke dj toch ook zien als iemand om mee te flirten of mee naar huis te nemen. Je moet je daartegen beschermen.”

Molnar vertelt dat ze eerder werkzaam was in het uitgaansleven als propper van feesten op sociale media. “Als ik voor alle keren dat ik een hand op mijn kont heb gevoeld een euro had gekregen, reed ik nu in een Ferrari. Het is natuurlijk idioot dat je als vrouw niet kunt uitgaan zonder er rekening mee te moeten houden dat je door wildvreemde mannen gaat worden betast.”

‘We moeten dit samen doen’

Op het evenement van komende vrijdag hoeven bezoekers daar niet voor te vrezen. Dj NEMS verheugt zich er op. “Ik kan dragen wat ik wil, ik kan dansen zoals ik wil, ik kan doen wat ik wil. Het klinkt gek, maar dat wordt een nieuwe ervaring. Het voelt nu al zorgeloos.” Weet ze al wat ze gaat draaien? “Alleen maar good vibes. In elk geval iets van Beyoncé en Destiny’s Child.”

Molnar hoopt dat de clubnacht de eerste van een reeks gaat worden. En de problematische kanten van het uitgaansleven onder de aandacht brengt. “We willen met dit initiatief het statement afgeven dat er iets moet veranderen. Het is geen actie gericht tegen de man. We zeggen ook niet dat alle mannen roofdieren zijn. Het gaat om de veiligheid van vrouwen.”

Mannen spelen daar een cruciale rol in. Molnar: “In mijn ideale wereld zie ik een miljoen mensen samen dansen. Niet een miljoen vrouwen, maar een miljoen feministen die opkomen voor de veiligheid van de vrouw. Dat kan een ballerina zijn of een dragqueen, maar ook een stoere biker die uitstraalt dat hij niet gediend is van slecht gedrag tegen vrouwen. We moeten dit samen doen.”