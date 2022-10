Entree van CS krijgt zijn oude luister terug, zoals architect Cuypers het bedoelde

Vanaf begin 2024 worden de rijtuigkappen en de luifel teruggeplaatst aan de voorzijde van het station. Beeld Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Met de Cuypershal is het al jaren aanmodderen geblazen. In 2018 waren er plannen om de centrale ingang van het station te gaan aanpakken. Omdat niet duidelijk was wat er achter de 120 jaar oude muren tevoorschijn zou komen, werd het bestempeld als risicovol project.

Vervolgens mislukte vorig jaar de aanbesteding: de inschrijvingen waren beduidend hoger dan het beschikbare budget. Omdat er ook elders op het station intensieve werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, werd het project uitgesteld tot ten minste 2030.

Mislukte aanbesteding

Het mislukken van de aanbesteding had te maken met extreem hoge materiaal- en restauratiekosten, zegt een woordvoerder. “Hierom is besloten het project op te knippen en in twee fases uit te voeren. In de tussentijd is de benodigde financiering gevonden om het project in zijn geheel uit te kunnen voeren.”

Volgens ProRail beginnen de werkzaamheden nog dit jaar. Het werk omvat restauratie en renovatie van zowel de Cuypershal als de Oostvleugel, die de hal met de Oosttunnel verbindt. De spoorbeheerder stelt dat de hal straks weer de historische details heeft die architect Pierre Cuypers had bedacht voor de oplevering van het station in 1889.

Luifel keert weer terug

Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Er wordt begonnen met het vervangen van de vloer in de Cuypershal, het maken van nieuwe voordeuren en het herstel van de voorgevel. In de Oostvleugel worden de vloertegels vervangen. Aan de buitenzijde van de Oostvleugel wordt de gevel hersteld. De hal en de Oostvleugel blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor reizigers en publiek.

Vanaf begin 2024 worden de rijtuigkappen en de luifel teruggeplaatst aan de voorzijde van het station. Die zijn door de bouw van de Noord/Zuidlijn indertijd verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Daarna komt er een loopbrug met balkons op de eerste verdieping, waar nu kantoorruimtes zijn. Monumentale kroonluchters zullen de hal verlichten, zegt een woordvoerder. “De prachtig geornamenteerde plafonds, de verfijnde metselwerken en de monumentale kolommen gaan we restaureren.”