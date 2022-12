Emotionele zitting over fatale aanrijding Shana in Nieuw-West: ‘Je bent een lafaard die ook nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt’

Ivar en Wanda Leurs uit Venlo verloren hun enige dochter Shana aan een verkeersongeluk op de Wolbrantskerkweg in Amsterdam. Beeld Dingena Mol

Er was eigenlijk maar één ding waarover de partijen in de rechtszaal het min of meer eens waren: Mohammed L. (21) had voorafgaand aan de aanrijding, die de 22-jarige Shana Leurs in maart 2021 het leven kostte, met een gemiddelde snelheid van 100 kilometer per uur over de Wolbrantskerkweg gereden. Over alle andere gedragingen die ertoe hebben geleid dat de destijds 19-jarige automobilist ruim anderhalf jaar later het middelpunt is geworden van een rechtszaak, kon allesbehalve overeenstemming worden bereikt.

Het was een uitgesproken emotionele zittingsdag, waarbij de nabestaanden van Shana Leurs voor het eerst oog in oog kwamen te staan met de piepjonge automobilist die verantwoordelijk is voor de dood van hun dochter, kleindochter en vriendin. Ouders Wanda en Ivar maakten gebruik van hun spreekrecht en spraken L. rechtstreeks toe. Wanda: “Dat jij jezelf nog in de spiegel durft aan te kijken. Je bent een lafaard die ook nu, bijna twee jaar later, zijn verantwoordelijkheid niet neemt.” L. reageerde onthutst en wist zelf regelmatig zijn emoties niet te bedwingen. Aan het eind van de zittingsdag sprak hij spijt uit voor wat er was gebeurd.

Als een kartonnen doos

Shana Leurs overleed vorig jaar aan de gevolgen van een aanrijding in Nieuw-West. Terwijl zij de Wolbrantskerkweg overstak werd ze geraakt door de Golf GTI van L. De klap was enorm: de jonge vrouw vloog 20 meter door de lucht en kwam tot stilstand doordat ze een verkeersbord raakte. Volgens een getuige leek het alsof er een kartonnen doos door de lucht vloog. Haar fiets belandde 30 meter van de plek van de botsing.

Tijdens de zitting kwamen allerlei details over het ongeval naar voren. Zo was er een getuige die verklaarde dat L. halverwege de straat ineens vol gas gaf. Vlak voor het zebrapad en de oversteekplaats zouden de remlichten van de auto zijn aangegaan. “Ik dacht gelijk: als dat maar goed gaat.”

Verdwenen getuige

Verder was er sprake van een pizzabezorger die getuige zou zijn geweest, maar vervolgens van de radar verdween. Het Openbaar Ministerie stelde dat deze bezorger zou zijn geïntimideerd en bedreigd. Verder blijkt L. direct na het ongeval een berichtje aan vrienden te hebben gestuurd waaruit blijkt dat hij vermoedde dat Shana al was overleden: ‘Die chick is dd.’

Het grootste twistpunt vormde de snelheid van de auto. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar onder meer beelden afkomstig van een camera van een school pal naast de plek van het ongeval. Uit onderzoek bleek dat L. over een afstand van 55 meter (maximaal 30 meter voor de plek van de botsing) gemiddeld 100 kilometer per uur had gereden. Dat was voor het OM een belangrijke overweging om te stellen dat er sprake zou zijn van roekeloos gedrag dat tot het fatale ongeval heeft geleid. De officier eiste om die reden een celstraf van drie jaar en een rijontzegging van vijf jaar.

Snelheid niet aangetoond

L.’s advocaat Peter Plasman weigerde mee te gaan in de redeneringen van de officier van justitie. Volgens hem is allesbehalve aangetoond dat L. op het moment van het ongeval zo hard reed. “Het kan zijn dat hij aan het begin van die 55 meter 180 kilometer per uur reed en aan het eind twintig, dan kom je ook aan honderd kilometer gemiddeld.” Ook stelde Plasman dat de onderzochte snelheid niet betekent dat L. op het moment van het ongeval harder reed dan 60 kilometer per uur. “Of nog minder hard.”

Verder wisten aanklagers en verdediging het niet eens te worden over de vraag of L. voorafgaand en tijdens het ongeval gebruikmaakte van zijn mobiele telefoon. De automobilist belde na de botsing 112, maar bleek slechts 14 seconden eerder een nieuw contact op zijn toestel te hebben opgeslagen. Voor het OM reden te stellen dat hij was afgeleid tijdens zijn rit, volgens advocaat Plasman toonde de extreem korte tijd juist aan dat dit niet kon kloppen.

Actief op telefoon

Het OM voerde daarbij ook nog aan dat L. in de minuten voor het ongeluk aantoonbaar actief was geweest op zijn telefoon. L. zelf stelde dat hij dat had gedaan toen hij vlak daarvoor een tijdje had stilgestaan, hoewel hij dat aanvankelijk niet had gemeld tijdens het eerste verhoor. De rechter doet over veertien dagen uitspraak.