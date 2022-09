‘Eigen volk eerst’, gaat dat een succes zijn in Amsterdam? ‘Huizen zijn hier toch duurder’

Winkels in het stadsdeel Zuidoost, waar al eerder de eigen inwoners voorrang kregen bij het zoeken naar een woning. Beeld Jakob van Vliet

In het begin, in 2019, hoorde hij het nog wel: wat jij wil, kan helemaal niet, dat is eigen volk eerst. Maar het duurde niet lang, zegt Dirk de Jager, destijds bestuurder van stadsdeel Zuidoost. “Het beeld dat een voorrangsregeling voor woningzoekenden uit het eigen stadsdeel, zoals wij hanteerden, een slecht idee was, hield gelukkig niet lang stand. En nu wordt het ervaren als een verstandige maatregel. Het loopt in Zuidoost.”

Het was nogal wat: een kwart van de nieuwbouwwoningen zou met voorrang worden gegund aan mensen uit de buurt. “Bewoners van het stadsdeel waren enthousiast: die konden ineens wel blijven wonen in de buurt waar ze geworteld waren. En na een boel gesprekken zagen ook de corporaties en de projectontwikkelaars in dat het voor een buurt goed is als lokale mensen er kunnen blijven wonen.”

Leraren en zorgpersoneel

De Jager is vooral positief over de aangekondigde wetswijziging van woonminister Hugo de Jonge die inhoudt dat gemeenten straks de helft van alle woningen die vrijkomen kunnen reserveren voor eigen inwoners. De Jonge gaat ervan uit dat bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen en agenten hierdoor meer kans krijgen om een woning te vinden.

De Vereniging Eigen Huis vindt de wetwijziging ’begrijpelijk’. Volgens Hans André la Porte is het een sympathieke poging om de problemen die gemeenten hebben met het vinden van woningen voor zorgpersoneel, politieagenten of leraren, het hoofd te bieden. “Als je gemeenten deze mogelijkheid geeft om cruciale beroepen voorrang te geven op de woningmarkt, dan kun je deze mensen en gemeenten helpen.”

Verkoper heeft geen keuze

Maar er is ook een keerzijde, zegt hij. “De situatie kan zich voordoen dat een woningeigenaar die wil verkopen straks geen keuze heeft. Stel hij zet zijn huis te koop voor 345.000 euro en krijgt van een buitenstaander een bod voor 360.000. Dan is hij gedwongen om te kiezen voor een eventueel lager bod van een inwoner uit de eigen gemeente.”

Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, spreekt vooral van een ‘paardenmiddel’. “Dit verstoort de markt.” Wel heeft hij er begrip voor dat het kabinet hiermee komt. “In kleinere gemeenten komen jongeren die daar zijn opgegroeid er vaak niet meer aan te pas als zich ook mensen van buiten de gemeente op zoek gaan naar een huis.”

Dikke portemonnee

Ook ziet hij een voordeel voor de grote steden. “Zeker in het het onderwijs en de verzorgende beroepen ontstaan grote tekorten. Als je daar niets aan doet, dat is onhoudbaar. Dat je dus voorrang wilt geven aan mensen die werken in het onderwijs en de zorg, lijkt me heel verstandig: je verdeelt de schaarste, zonder dat je woningen alleen gunt aan mensen met een dikke portemonnee.”

Kritisch is Boelhouwer ook. Zo denkt hij dat het reserveren van woningen op de koopmarkt ‘vragen om moeilijkheden is’. “Dat is nauwelijks uitvoerbaar, dat moet je niet willen.” En: “Het is natuurlijk niet meer dan symptoombestrijding.”

Het is precies de woordkeuze van Sander van der Kraan, een van de organisatoren van het Woonprotest. “Het is prettig als mensen kunnen blijven wonen waar ze al wonen of waar ze werken. Maar je lost het probleem zelf natuurlijk niet op, je verschuift het alleen maar. Mensen met cruciale beroepen kan je zo wellicht helpen, maar wat dan met mensen met andere beroepen? Kunstenaars, mensen die in een café werken? Die houden de stad ook draaiende en moeten er ook kunnen wonen.”

Gemeenschapszin

De Jager, voorheen Zuidoost, bepleit vooral het behoud van gemeenschapszin. “Je hoeft ook niet per se de helft van je woningen toe te wijzen aan eigen inwoners, je moet dat van buurt tot buurt bekijken. Maar wij hebben gezien dat dergelijke afspraken bij ons hebben geleid tot meer saamhorigheid.”

Over de koopwoningen die voor de maatregel in aanmerking zouden komen, is vrijwel iedereen het eens: 355.000 euro zet voor een stad als Amsterdam nauwelijks zoden aan de dijk. “Een beetje laag,” zegt De Jager. Hans André la Porte: “In Amsterdam zijn de woningen vrijwel allemaal duurder. Huizen die onder die grens vallen, heb je niet zomaar gevonden.”

Grens bij 355.000 euro De voorgestelde wetswijziging van minister Hugo de Jonge moet gaan gelden voor zowel huur- als koopwoningen en moet volgend jaar al ingaan. De huidige wet geeft gemeenten de mogelijkheid om huurwoningen toe te wijzen aan mensen die een economische of maatschappelijke binding hebben met de plaats. Het verschil: nu mag maximaal een kwart van het aanbod worden toegewezen aan inwoners van de eigen gemeente. Dat word straks de helft. Voor koop geldt de wijziging voor woningen tot 355.000 euro, de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie).