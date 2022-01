Eerste fietsen weggehaald op platform achter Centraal Station

Stallingsproblemen voor fietsen rondom het Centraal Station van Amsterdam. Beeld ANP XTRA

De afgelopen tijden werden fietsers gewaarschuwd via gele bordjes waarop aangegeven stond per wanneer ze hun fiets weggehaald moesten hebben. Verwijderde fietsen kunnen worden opgehaald bij het fietsdepot van de gemeente.

Fietsers hoeven niet te vrezen dat ze nu nergens kunnen parkeren: er komen tijdelijke parkeerplekken op het voetpad op de De Ruijterkade en in de Westertoegang. Alternatieve routes worden aangegeven door met graffiti gespoten aanwijzingen op het fietspad.

Op verschillende plekken rondom het Centraal Station wordt gewerkt aan nieuwe fietsstallingen. In 2023 moet de nieuwe stalling op de IJboulevard klaar zijn. In het IJ onder het water is er dan plek voor minimaal 4000 fietsen, waar je 24 uur per dag gratis kan parkeren. Op het dak van die stalling wordt een langgerekt plein aangelegd met uitzicht op het IJ.

Bovendien opent aan de voorkant eind 2022 een ondergrondse stalling, waar totaal 7000 fietsen kunnen worden gestald. De ingang voor de stalling komt bij de Martelaarsgracht tegenover het Art Hotel.