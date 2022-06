Eerst een doodswens, dan een kinderwens: wat moet de dokter met zo’n dilemma?

Dilemma’s van dokters. Beeld -

Komt een vrouw bij de dokter met een kinderwens, terwijl ze tot voor kort een doodswens had. Nee, geen grap. Dit is het daadwerkelijke dilemma dat de Brabantse vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen maandagavond kreeg voorgelegd, terwijl heel Nederland kon meekijken via het fascinerende documentairedrieluik Dilemma’s van dokters.

Annick doet haar boodschappen met een hulphond en de hoeveelheid ‘pammetjes’ die ze dagelijks wegslikt moet nog een heel eind naar beneden. Wel is ze op de goede weg na een tumultueuze periode waarin ze zichzelf beschadigde, opgenomen werd en eigenlijk liever dood wilde. En nu wil ze een kind, met hulp van kliniek en spermabank. In haar eentje.

Ontneemt ze haar kind daarmee niet de tweede ouder die het in dit geval broodnodig kan hebben? De medisch directeur van de vruchtbaarheidskliniek stelt dit soort kritische vragen, maar Annick houdt vol. “Ik zie mezelf niet samenwonen met een ander,” zegt ze. “Ik denk niet dat ik nog degene ben die ik twee jaar geleden was.”

Lips bewondert de openheid van Annick. Andere wensouders laten zich filmen terwijl ze met de benen in de beugels een embryo teruggeplaatst krijgen. Een lesbisch stel wil graag de eicel van de één bevrucht laten overhevelen naar de baarmoeder van de ander. Zo kan het kind nooit een splijtzwam worden in hun relatie, zegt voice-over Olga Zuiderhoek begripvol.

Telkens is de vraag: wil de dokter helpen, ondanks alle ethische vragen die om de hoek komen kijken? Het knap gemaakte drieluik heeft nog twee afleveringen te gaan, maar Lips heeft sterk de indruk dat die kliniek ook maar een bedrijf is en de klant koning. Hopelijk komt dinsdag of woensdag nog het antwoord op de vraag hoe vaak het nou helemaal tot een afwijzing komt.

Reageren? hanlips@parool.nl.