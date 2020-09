Eenmaal in de teststraat gaat het vlot, maar de afspraak maken is een ramp

Archiefbeeld Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Sneller dan stapvoets rijden de auto’s op parkeerdek P5 een grote hal van de RAI binnen. Het duurt een minuutje of vijf, vanaf het portiershokjes via een langwerpige lus naar de teststraat in de hal.

De dagen hiervoor, het maken van deze afspraak, dat was het grote probleem. “Ik heb er vijf, zes dagen over gedaan,” zegt een man in een Opel Corsa. “Online was onmogelijk en uiteindelijk is het via bellen gelukt. Ik heb wel anderhalf uur in de wacht gestaan. Toen kreeg ik eindelijk iemand aan de lijn.”

Zijn zoon van veertien heeft behoorlijke klachten, hoesten, verhoging. De vader: “Op hem heeft het een grote impact. Hij kan niet naar school, niet naar voetbal, zijn hele sociale leven ligt stil.”

Zelf kan de man zich niet laten testen. “Ik heb het wel geëist, maar dat is afgewezen. Dat mag pas als mijn zoon positief is getest.”

Zonde van de tijd

Bart Oostdam, een paar auto’s daarachter, heeft maar twee dagen hoeven wachten. “Dus dat valt nog mee. Je moet wel die twee dagen thuisblijven, niks doen, dus dat is een beetje zonde van mijn tijd. Ik hoop dat ik snel de uitslag heb.”

Oostdam verbaast zich er wel over dat hij uit Hilversum naar de RAI moest komen. “Er is ook nog een teststraat in Bussum. Ik vond het ook bijzonder.”

Bij de teststraat in Noord is het rust zelve. Op de stoep voor Atalmedial bij het Mosplein, en ook bij de kliniek binnen, staat deze woensdagmiddag maximaal een man of drie. En dat kostte het Eelco Nirck ook nog eens geen moeite deze afspraak te maken. Nirck: “Gisteren, online, het ging heel gemakkelijk.”

Hij had de keuze uit drie locaties: Noord, RAI en Nieuw-West. Woont hij ook nog om de hoek in Noord? Nirck: “Nee, in Oud-West. Ik wilde eigenlijk naar de RAI, maar ik zat met het aanvinken even niet op te letten.”

Postcode invullen

Ibrahim Fares, naast hem op de stoep, maakte ook gisteren een afspraak voor vandaag. Fares heeft een tip: “Bellen is echt heel moeilijk, daar kom je niet doorheen. Je moet je aanmelden via DigiD en dan alleen de postcode van Amsterdam invullen.”

Hij moet al naar binnen. Bij Atalmedial gaat het lekker vlot.